Lörrach Weniger Durchgangsverkehr durch Blitzer?

Lörrach-Brombach (mek). Die Stadt möchte einen stationären Blitzer in Brombach an der Lörracher Straße aufstellen. Der entsprechende Beschlussvorschlag für den Gemeinderat, der die Errichtung und den Betrieb der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage vom Typ „Traffistar S 330“ auf Höhe der Einfahrt Albertusstraße/ Lörracher Straße 36 vorsieht, wird am Mittwoch zunächst im Ortschaftsrat öffentlich diskutiert.

„Mobile Messungen aus den Jahren 2015 und 2016 in der Lörracher Straße haben ergeben, dass in Fahrtrichtung Lörrach durchschnittlich 430 Fahrzeuge pro Stunde durchfahren, davon sind 11,8 Prozent zu schnell unterwegs. In Fahrtrichtung Steinen fahren durchschnittlich 380 Fahrzeuge pro Stunde, davon sind sechs Prozent zu schnell“, schreibt Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen, Verkehr und Sicherheit, in seiner Begründung.

Dabei sei der Anteil am Durchgangsverkehr sehr hoch. Dies stelle eine große Belastung für die Anwohner dar. Durch die Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit im Rahmen des Lärmaktionsplans im Jahr 2015 von 50 auf 30 km/h sollte der Lärm reduziert werden. Trotzdem gebe es nach wie vor viel Durchgangsverkehr, sowohl in Richtung Lörrach wie auch in Richtung Steinen und es komme überdurchschnittlich häufig zu Geschwindigkeitsüberschreitungen. Durch das Aufstellen einer Überwachungsanlage soll die Verkehrssicherheit erhöht und der Durchgangsverkehr verstärkt dazu gebracht werden, auf die B 317 auszuweichen, schreibt Dullisch.

Die Installation kostet die Stadt 100 000 Euro. Die Anlage selbst schlägt mit etwa 86 000 Euro zu Buche, hinzu kommen die Kosten für den Bau der Fundamente, die Elektroanschlüsse und die Straßenbauarbeiten. Der Gemeinderat hat bereits in seiner September-Sitzung im vergangenen Jahr die Bereitstellung der Mittel für dieses Jahr beschlossen.

Die Messanlage Traffistar S 330 wird bereits in der Wallbrunnstraße sowie in der Ötlinger Straße eingesetzt und hat sich laut Dullisch „bisher gut bewährt“. Die Anlage soll aus zwei Messplätzen bestehen. Dabei überwacht jeweils ein Messplatz die Fahrtrichtung Lörrach beziehungsweise Steinen/Wiesental.

Für den Aufbau werden vorab Tiefbauarbeiten für die Fundamente und die Stromzufuhr ausgeführt. Weiterin muss ein neuer Deckbelag in der Straße für die Messanlage hergestellt werden. Danach werden die beiden Messplätze eingerichtet. Eine Aufstellung der Messanlage ist zwischen Oktober und Dezember geplant, so Dullisch. Genauere Zeitangaben seien nicht möglich, weil in dem Zeitraum einige Umleitungen und Straßensperrungen sein werden – unter anderem wegen Bauarbeiten im Bereich der B 317, Wiesebrücke Haagen/Hauingen.