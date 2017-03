Kürzlich berichteten Pfarrer Jens Kaldewey und Diakonisse Silvia Pauli in der Evangelischen Stadtmission Lörrach über ihren langen Weg aus dem Schatten ihrer Vorfahren, die beide überzeugte Nationalsozialisten waren.

Lörrach. Dabei ging es mehr um die persönliche Verarbeitung des „langen Schattens“ als um die geschichtliche Aufarbeitung, wobei dies natürlich dazu gehörte. Für beide war es eine Auseinandersetzung mit einer Wahrheit, die in der Ursprungsfamilie als Tabu gehandhabt wurde. Mit dem Brechen des Schweigens erlebten beide zugleich eine Befreiung.

Jens Kaldewey kam erst mit über 50 Jahren dazu, sich konstruktiv mit der Geschichte seines Vaters auseinanderzusetzen. Dieser war als durch und durch „überzeugter und anmaßender Nationalsozialist“ unter anderem leitender Direktor einer psychiatrischen Klinik bei Bremen und engagiert mitbeteiligt an den Euthanasiegesetzen der Nazis. „Mein Vater war zuerst Nazi, dann erst Arzt“, beschrieb Kaldewey betroffen seine Entdeckungen der letzten Jahre. Diese Haltung hatte fatale Auswirkungen, sodass für den Nazi-Psychiater jegliches „unnütze Dasein“, womit er explizit auch Schwerbehinderte meinte, „lebensunwert“ ist. Die Folge war, dass er etliche tödliche Krankentransporte veranlasst und sich ausdrücklich für Euthanasie als „Volksreinigung“ eingesetzt hat. Selbst nach dem Krieg bis zu seinem Tod Anfang der 50er-Jahre zeigte er keinerlei Einsicht oder Schuldbewusstsein. Gedeckt von der Mutter, wurde ein Familiensystem gepflegt, das keine kritischen Fragen zuließ. Jens, der jüngste Sohn, erlebte den Vater nur noch am Rande, aber immer als fürsorglich und freundlich. Unterstützt von seinem ältesten Bruder lüftete Kaldewey in den vergangenen Jahren das schreckliche Geheimnis. Zum Vorschein kam für ihn ein „Januskopf“ mit zwei Gesichtern seines Vaters. „Das war ein langer Schatten“, dem Kaldewey vor allem dadurch entkam, dass er, nachdem er Christ geworden war, immer wieder erlebte, wie „Gott ihn ins Licht holte“ und er so in einer ehrlichen Auseinandersetzung bewusste Gegenpositionen einnehmen konnte.

Schwester Silvia Pauli erfuhr durch eine zufällige Internetrecherche davon, dass ihr Großvater als KZ-Kommandant in Bisingen eingesetzt war. Auch dies war in der Familie tabuisiert, obwohl er dafür sogar zu 12 Jahren im Zuchthaus verurteilt worden war. „Der Mut zur Erinnerung“ führte sie selbst nach Bisingen und damit zu einer verantwortlichen Aufarbeitung. „Dies war mit viel Scham verbunden und dem Bewusstsein: Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wird es schlimm!“ Dennoch stellte sie sich dieser Herausforderung, „unterstützt und ermutigt durch einen Traum, den mir Gott gab, verbunden mit Bibelworten, die mich dazu ermutigten“, suchte sie die Begegnung mit Betroffenen, etwa auch im KZ Birkenau.

Sie will sich als Enkelin eines Nazi-Verbrechers „unter die Schuld stellen und bitten, dass sie das Zeichen der Versöhnung annehmen“. In einer Begegnung mit einem ehemaligen jüdischen KZ-Gefangenen erlebte sie dies als befreiend und zugleich bedrückend.

Für sie hat gerade die 3. und 4.Generation die Verantwortung und Chance, das „Schweigen der Täter“ mit bohrenden Fragen zu durchbrechen und dadurch einem kalten „Gefühlserbe“ Positives entgegen zu stellen: Vergebung, Versöhnung und Heilung.

Man spürte den zirka 70 Zuhörern die Betroffenheit an und merkte, wie brisant manche Themen noch heute sind. Dankbar wurden die offenen Berichte als ermutigende Zeugnisse von Betroffenen angenommen.