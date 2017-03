Lörrach Wer darf zu „Baden in Blut“?

Von Martina Proprenter

Ein Auftritt vor tausend Metal-Fans ist für viele Nachwuchsbands ein großes Ziel. Für eine von fünf Bands aus der näheren und ferneren Umgebung kann dies bald Realität werden. Sie messen sich am Samstag beim „Blood Battle“ im Lörracher Alten Wasserwerk, um als Regioact das Festival „Baden in Blut“ zu eröffnen.

Seit dem Jahr 2006 lädt der Verein Metal Maniacs Markgräflerland bereits zum Bandbattle. „Die Grundidee war, kleinen Bands aus der Region die Chance auf einen großen Auftritt zu geben“, erklärt Manuel Wegner, zuständig für die Pressearbeit. An Bands aus der Region mangle es nicht, mehrmals pro Woche bekommt der Verein Nachrichten von Interessenten. Dennoch wurde der Begriff „Regio“ mit der Zeit ausgeweitet. „200 Kilometer sind noch im Rahmen“, so Wegner, eine Vereinsentscheidung, die er teils bedaure. Denn die Szene, besonders in und um Lörrach, sei groß. So hat der Verein die Qual der Wahl, wer zum Bandbattle eingeladen wird. Stimmt die Qualität, ist auch eine Einladung fürs überregional bekannte Metalcafé möglich, das der Verein seit 2002 ausrichtet. Was zählt ist die Qualität, stellt Wegner heraus: „Eine Nullachtfünfzehn-Kapelle, die gerade so eine Gitarre halten kann, ist weniger was für uns.“ Die Unterstützung ist aber nicht rein altruistisch, vielmehr zählt der Verein darauf, dass die siegreiche Band ihre Fans auch ans Festival locken wird.

Wer also die meisten Fans mobilisiert, gewinnt? Nicht ganz. Zwar kann jeder Zuhörer pro Band drei Punkte vergeben, in die Endrechnung wird aber auch das Juryurteil einfließen. Diese besteht aus bekannten Musikern aus der Szene, die nicht nur das Zusammenspiel und die Kreativität, sondern auch die textliche Kreation bewerten, also das handwerkliche Können, das hinter den jeweiligen Auftritten steht.

Wichtig hierbei: Die Karten werden zwar direkt beim Einlass ausgegeben, dürfen aber erst nach dem letzten Auftritt zur Auszählung abgegeben werden. „So stellen wir sicher, dass nicht alle der ersten Band ihre Punkte geben und wieder gehen“, erklärt Wegner; das sei bereits vorgekommen. Fünfmal dreißig Minuten müssen oder vielmehr dürfen sich die Zuhörer im Alten Wasserwerk gedulden, bevor die Entscheidung noch am gleichen Abend bekannt gegeben wird.

Die Reihenfolge der Auftritte wird noch ausgelost: „Backslash“ aus Donaueschingen spielen klassischen Heavy-Metal. Ebenfalls aus Donaueschingen stammt „Totengeflüster“, eine Symphonic-Black-Metal-Band, die 2007 als „Totleben“ gegründet wurde. Die dienstälteste Band des Contests, „Downright Malice“ aus Mulhouse vereint Einflüsse aus Thrash, Death, Dark und Heavy Metal.

Mit brachialen und energiegeladenen Auftritten machen „Kess’khtak“ aus Genf auf sich aufmerksam. Gleich zwei Frontmänner präsentieren Death Metal / Grindcore. Aus Dornbirn in Österreich reist „Moros“ an, eine Thrash-Metalband, die sich 2006 gründete.