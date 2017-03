Lörrach „Wer hat an der Uhr gedreht?“

Lörrach. Das Musik-Theaterstück „Wer hat an der Uhr gedreht?“ für Kinder von fünf bis zehn Jahren veranstaltet die Städtische Musikschule am Samstag, 1. April, 16 Uhr, in der Sporthalle der Hebelschule.

Valerie Gloth und Katrin Braun, dem Lörracher Kindertheaterpublikum von La Mouche im Burghof bekannt, spielen für Vor- und Grundschulkinder die spannende und witzige Geschichte „Vio, Line und die Zeitmusikmaschine“ von Sarah Nöltner. Die szenische Umsetzung und künstlerische Leitung liegt bei Katrin Braun. Oskar Szutenberg ist der Erzähler, die Instrumentallehrer der Musikschule sorgen für den richtigen Sound.

Zufällig entdecken die Freunde Vio und Line eine rätselhafte Maschine, mit der sie Musik aus vielen Jahrhunderten und von weit entfernten Orten hörbar machen können. Es geht um Ritter und Kaiserinnen mit goldenen Schuhen, um argentinisches Steak, barockes Parfüm und einen Flug zum Mond, mehr wird noch nicht verraten. In der Aufführung zu hören sind zahlreiche Instrumente wie Akkordeon, Klarinette, Kontrabass, Posaune, Querflöte, Violine, Violoncello, E-Gitarre, Keyboard, Klavier, Saxofon, Schlagzeug, Marimbafon, Alt-Blockflöte, Trommel, Trompete und E-Bass.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss können die Kinder in der Musikschule alle mitwirkenden Instrumente ausprobieren und die Eltern sich beraten lassen.