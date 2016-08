Lörrach (ov/hau). Die Stadt Lörrach will für die zukünftige Verkehrsplanung fundierte Daten zum Mobilitätsverhalten der Bürger erhalten. Hierfür lässt sie durch das Institut Omnitrend den Modal Split für Lörrach berechnen. Dieser stellt die prozentuale Nutzung der unterschiedlichen Verkehrsmittel in Lörrach dar. Im September und Oktober werden daher von Omnitrend 1 000 Bürger zu ihrer Mobilität befragt. Hierfür wurden Haushalte zufällig aus dem Melderegister ausgewählt, die ab Mitte September Post von der Stadt erhalten.

„Die Erkenntnisse der Haushaltsbefragung bilden eine wichtige Datenbasis für die zukünftige kommunale Verkehrsplanung“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Sie ermöglichen uns, Maßnahmen und Ziele im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung zu überprüfen.“

Bisher bezog die Stadt Lörrach sich auf Zahlen aus einer Verkehrszählung von 2011 und einer Haushaltsbefragung des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) von 2011. Mit 300 Befragungen in Lörrach waren die Ergebnisse nicht repräsentativ, so die Pressemitteilung. Die Haushaltsbefragung sei hingegen eine ideale Maßnahme, die Verteilung der Verkehrsträger in einer Kommune verlässlich zu ermitteln.

Der Fragebogen besteht aus sechs verschiedenen Abschnitten. So wird zunächst die generelle Verfügbarkeit und Nutzung von Verkehrsmitteln ermittelt. Ein eigener Block wendet sich an die Berufspendler. Der Kern der Befragung ist das sogenannte Wegeprotokoll, mit dem für einen Stichtag jeder Befragte die Start- und Zielorte, die Fahrtzwecke und die genutzten Verkehrsmittel erfassen soll. Abschließend werden Wünsche, Anregungen und Kritik erfasst. Die Befragung kann telefonisch oder online über einen passwortgeschützten Zugang erfolgen.

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Auswertung erfolgt anonym und alle Bestimmungen zum Datenschutz werden eingehalten.

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung zeigen zunächst die Verteilung der einzelnen Verkehrsmittel an und können dadurch Hinweise für erste Aufgabenfelder bezüglich der Verkehrssituation geben. „Das Verständnis darüber, warum zum Beispiel für den täglichen Arbeitsweg das Auto benutzt wird, hilft uns bei der weiteren Planung von Maßnahmen im Verkehrsbereich“, so Jörg Lutz. Darüber hinaus ermöglichen die Ergebnisse, wenn sie in regelmäßigen Abständen erfolgen, nicht nur eine Erfolgskontrolle der gesetzten Ziele, sondern bilden die Grundlage zur Steuerung des Verkehrsinfrastrukturausbaus und des Mobilitätsverhaltens.

IG Verkehr-Schreiben

Die IG Verkehr unterstützt die Verwaltung mit der Vergabe der Studie zum Modal Split in einem Schreiben. Damit werde eine notwendige Grundlage geschaffen, um anhand der gewonnenen Eckdaten und unter Berücksichtigung aller Projekte in der Stadt, notwendige Priorisierung und Gewichtung vorzunehmen.

„Wir widersprechen entschieden der Behauptung ’Gerade bei Modal Split herrscht absolut kein Zeitdruck.’ Aus der Sicht der IG Verkehr offenbart diese eine weitgehende Unkenntnis der Sachlage und sorgt damit unnötig für Polarisierung und Streit in der Stadt (Sporthalle in Brombach).“