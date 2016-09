Nachrichten-Ticker

02:21 USA verurteilen Angriff auf Hilfskonvoi in Syrien scharf

Washington - Die USA haben den Angriff auf einen Hilfskonvoi in Syrien scharf verurteilt. Es handele sich um eine abscheuliche Attacke, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. Der Konvoi wurde nach UN-Angaben südwestlich von Aleppo von Bomben getroffen, 12 Menschen kamen ums Leben. Der Vorfall sei ein herber Rückschlag für die Waffenruhe, sagte der Regierungsbeamte. Er erklärte, nur Russland oder das syrische Regime könnten hinter dem Angriff stehen. Russland sei in jedem Fall verantwortlich. Moskau müsse nun zeigen, dass man noch ein Interesse an der Ernsthaftigkeit des Anliegens habe.

02:03 Flüchtling soll Kinder aus Fenster geworfen haben

Bonn - Ein Syrer muss sich von heute an in Bonn vor Gericht verantworten, weil er seine drei Kinder aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft geworfen haben soll. Seine sieben Jahre alte Tochter und sein fünfjähriger Sohn erlitten durch den Sturz aus dem ersten Stock Schädelfrakturen und weitere Knochenbrüche. Die einjährige Tochter fiel auf ihren Bruder und kam mit Prellungen und einem Bluterguss an der Leber davon. Dem Vater wird versuchter Mord zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft hat er die Tat gestanden.

02:00 Fußball-Star Podolski würde wieder synchronsprechen

Köln - Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski scheint Gefallen an seinem neuen Nebenjob gefunden zu haben: Er würde wieder als Synchronsprecher arbeiten, wenn er eine Anfrage bekäme, sagte Podolski dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Es macht auf jeden Fall Spaß." Wenn man am Ende selbst im Fernsehen höre, bekomme man noch mehr Lust darauf, sagte er. In der Zeichentrick-Serie "Die Garde der Löwen" leiht der Fußball-Profi einem frechen Stachelschwein seine Stimme. Seine Hauptaufgabe solle aber der Fußball bleiben, sagte Podolski.

01:06 Luftangriffe in Syrien treffen Laster eines Hilfskonvois

Aleppo - Bei Luftangriffen im Norden Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen Lastwagen eines Konvois mit Hilfsgütern bombardiert worden. Mindestens 18 von 31 Fahrzeugen und ein Lagerhaus seien im Ort Orem al-Kubra südwestlich von Aleppo getroffen worden, teilte der UN-Nothilfekoordinator mit. Unklar ist, ob die Lastwagen während des Entladens bombardiert wurden oder danach. Über mögliche Opfer der Angriffe machten die UN keine Angaben. Aktivisten machten Syriens und Russlands Luftwaffe für die Bombardierung verantwortlich.

00:47 Zeitung: Banken wegen Kontogebühren abgemahnt

Berlin - Die Verbraucherzentrale hat laut "Süddeutscher Zeitung" sechs Kreditinstitute wegen zu hoher Gebühren beim Basiskonto abgemahnt. Die Banken sind seit Juni verpflichtet, ein Basiskonto anzubieten - vor allem für sozial schwächere Kunden wie Asylbewerber, Obdachlose und überschuldete Menschen. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale verstoßen die Deutsche Bank, die Postbank, die Targobank, die Sparkasse Holstein, die Volksbank Karlsruhe und die BBBank gegen die gesetzlich festgelegten Richtlinien. Diese besagen, dass die Gebühren "angemessen und marktüblich" sein müssen.