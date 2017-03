Das Spiel „Werwölfe“ wird ab Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, in Lörrach im Nellie Nashorn immer am ersten Donnerstag im Monat in der Kneipe gespielt.

Schauspielerisches Geschick, Spaß am Bluffen und Strategie, das alles kann beim Spiel „Die Werwölfe vom Düsterwald“ ausprobiert werden.

Die Moderation übernimmt Philipp Schließer.