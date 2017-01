Lörrach. Die bestehenden Rad- und Fußwegeverbindungen im Bereich der Zollfreien müssen verbessert werden, fordern die Grünen in einer Pressemitteilung. Der schon lange diskutierte Radweg rechts der Wiese und der kürzlich vorgestellte „Bypass“ von Architekt Zickenheiner sind gegeneinander abzuwägen. Die gesamtheitlich beste Lösung ist dann umgehend zu realisieren, so die Mitteilung

Die Lage für den Radfahrer sei im Bereich der Zollfreien (B 317, Fußgänger- und Velofahrerunterführung, Kreisel Dammstraße) unbefriedigend und führe zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern, so die Beobachtungen von Stadtrat Gerd Wernthaler.

Die Entwicklung des Radweges auf der Westseite der Wiese im Bereich der Grenze scheine offenbar zu stagnieren. Vor einem Jahr habe die Verwaltung vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, die Planung des Radweg rechts der Wiese weiter zu verfolgen. Der Lörracher Architekt Gerhard Zickenheiner hat jüngst einen Vorschlag auf den Tisch gebracht, der eine andere Variante, „Bypasslösung“, links der Wiese aufzeigt, die ohne Privatgrundstücke auskommen würde und, falls Riehen mitmacht, kurzfristig umsetzbar wäre.

Der Bypass brächte allerdings alleine noch nicht so viel Entlastung wie der Radweg rechts der Wiese. Bereits im Abschnitt Stettener Wiesebrücke müsste der Wieseweg verbreitert und eventuell in einen Fußgänger- und Radfahrerbereich aufgeteilt werden. „Schon seit Jahren fordern wir, dass hier eine tragfähige grenzüberschreitende Lösung für den Radverkehr realisiert werden muss. Die Strecke an der Wiese spielt für Pendler in die Schweiz, Schüler und für den Freizeitverkehr eine zentrale Rolle“, heißt es in der Mitteilung.

Die momentane Situation, ab der Wiesebrücke Ob der Bruck den Radverkehrs links der Wiese in beide Richtungen über einen Gehweg mit Zusatzschild „Radfahrer frei“ bei einer Gesamtbreite von nur drei Meter zu führen, sei dem dortigen Aufkommen an Fuß- und Radverkehr in keinster Weise angemessen.