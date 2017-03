Lörrach Wichtiges Element der  Schullandschaft

Von Martina Proprenter

Beim Tag der offenen Tür der der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (ASS) konnten Eltern das Lernkonzept der Schule kennenlernen, das Eigenverantwortung und Inklusion in den Vordergrund stellt.

Lörrach. 200 Schüler der Sekundarstufe und 150 Grundschüler besuchen derzeit Lörrachs erste und bisher einzige Gemeinschaftsschule. Im kommenden Schuljahr wird es die erste 9. Klasse geben, im Jahr darauf eine 10. Klasse. „Die Gemeinschaftsschule ist noch im Aufbau“, erklärt der neue Schulleiter David Weber und schwärmt vom „Innovativsten, das die Bildungslandschaft zu bieten hat“.

Bevor Weber die Stelle antrat, hatte sein Stellvertreter Rainer Eisenkolb den Posten sechs Monate kommissarisch übernommen, weil Rektorin Sabine Stein zu Schuljahresbeginn nach Bad Krozingen gewechselt war. Derzeit stehe er unter „Bewährungszwang“, wie Weber lachend erklärt, denn die junge Schulform ist noch im Entwicklungsprozess. Seine bisherige Laufbahn hat den 34-Jährigen Pädagogen bestens auf seinen Posten vorbereitet: Der Sonderschullehrer war zuletzt als Inklusionslehrer an der Maulburger Helen-Keller-Schule, zuvor fünf Jahre in der Gewerbeschule Rheinfelden zuständig für den Berufsvorbereitenden Bereich zuständig, später für die VABO-Klassen, in denen vor allem Jugendliche ohne Deutschkenntnisse auf Arbeit und Beruf vorbereitet werden. Die heterogene Schülerschaft unterscheide sich vom Anspruch her kaum von der Arbeit in einer Gemeinschaftsschule. „Individuelles Lernen steht im Fokus“, so Weber. Die Schüler würden früh Eigendynamiken entwickeln, sich Wissen selbst aneignen lernen.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigten Lehrer, Eltern und Schüler an den „Infopoints“: Neben Pflichtmodulen wie das Schülerforschungszentrum Phaenovum können die Schüler pro Halbjahr auch Wahlmodule wie Digitale Bildbearbeitung, Breakdance oder Schulband absolvieren.

Seit Beginn der Gemeinschaftsschule vor vier Jahren bekommen die Schüler von der 5. Klasse an so die Möglichkeit, selbstständig Themen zu wählen und zu bearbeiten, die sie interessieren. Am Grundkonzept wird sich nichts ändern, wenn – wie von Weber angestrebt – mittelfristig eine Dreizügigkeit von der 5. bis zur 10. Klasse angestrebt wird. Das offene Lernkonzept könne aber bereits im Grundschulbereich eingeführt werden, die Kinder so auf die spätere Gemeinschaftsschule vorbereitet werden.

Doch die Rahmenbedingungen müssen sich ändern: Seit Beginn des Schuljahres ergänzen Container das Schulbild, um Unterricht für alle gewährleisten zu können. Das personelle Problem hingegen treffe nicht nur die ASS, vom Lehrermangel seien auch andere Schulen betroffen, so Weber. Entlastend empfindet er die enge Zusammenarbeit mit dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, das ebenfalls an der Bildungsmeile in der Winterbucksstraße angesiedelt ist. Dessen Lehrkräfte unterstützen Inklusionsschüler, die von Klasse 6 an in allen Stufen vertreten sind.

Eine Konkurrenz zu den anderen Schularten sieht Weber indes nicht, im Gegenteil: „Jede Schule hat ihre Berechtigung.“ Zudem mache es für Kinder Sinn, ihre Grundschule in Wohnortnähe zu haben.