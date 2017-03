Lörrach Wie möchten wir zusammenleben?

Das Freie Theater Tempus fugit möchte am Samstag, 1. April, möglichst viele Menschen aus der Region Lörrach an einen Tisch bringen: Unter dem Motto „Fragen eröffnen, Diskussionen wagen, Chancen suchen“ findet im Theaterhaus ein Bürgerdialog zum Thema „Umgang mit dem Fremden“ statt.

Lörrach. Der Ansatz passt zum Selbstverständnis von Tempus fugit: Türen und Köpfe öffnen, Dialog und Debatte fördern, den kulturellen und sozialen Auftrag ebenso wahrnehmen wie den künstlerischen. So auch in diesem Fall: „Hintergrund für die Initiative ist, dass wir in den vergangenen zwei Jahren stärker als zuvor durch Migration und Flucht herausgefordert wurden. Kulturen, die sich gegenseitig fremd erschienen, leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Was für die einen eine Bereicherung ist, löst bei den anderen Unbehagen aus. Für alle aber stellt sich die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen“, erläutert Geschäftsführer Thorsten Blank. Über allem, betonen Blank und Theaterpädagogin Laura Jacob, steht die Frage: „Wie möchten wir zusammenleben?“

Die Veranstalter hoffen auf 50 bis 80 Teilnehmer, die über Themen diskutieren möchten, die sich im Zusammenhang mit der Migration ergeben. Dabei sind interessierte Personen aus der Bürgerschaft ebenso erwünscht wie etwa Vertreter von Vereinen und aus der Politik. Die Veranstaltung soll geprägt sein von einem respektvollen Miteinander, dennoch ist die sachliche Kontroverse durchaus erwünscht.

Bei Tempus fugit gehen soziale und (inter)kulturelle Aktivitäten Hand in Hand: Schon seit geraumer Zeit werden Theater-Projekte mit Flüchtlingen umgesetzt. Dabei haben sich die Theatermacher zunächst die Frage gestellt, „wie wir unser System ändern müssen, damit Flüchtlinge an Projekten von Tempus fugit mitarbeiten können“, erklärt Jacob – eine Überlegung, die auch im Zusammenhang mit der Umsetzung des Themas „Inklusion“ eine zentrale Rolle gespielt habe.

Rasch wurde klar, dass Tempus fugit die künstlerische Arbeit mit Flüchtlngen ins Gesamtgesellschaftliche hinein erweitern wollte. Der Bürgerdialog flankiert thematisch ein auf drei Jahre angelegtes Projekt unter dem Namen „Das Andere“. Jacob hat es mitkonzipiert und hierfür einen Antrag bei der Baden Württemberg-Stiftung gestellt. Diese wird „Das Andere“ nun in einem Programm unter dem Titel „Vielfalt gefällt. Orte des Miteinanders“ fördern.

Was ist das Andere? Was ist eigentlich das Eigene? Was muss man tun, um sich interkulturell zu öffnen? Wo liegen Knackpunkte? Wie können wir bei allen Unterschieden zusammenarbeiten und Konflikte lösen? Diesen Fragen spürt auch der Bürgerdialog nach, der unter der Leitung einer Moderatorin im „Open-Space-Verfahren“ stattfindet. Das heißt unter anderem: Anwesende entscheiden selbst, woran in Kleingruppen gearbeitet wird. Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist möglich. Aus den Ergebnissen wird eine Dokumentation erarbeitet, die im Plenum vorgestellt wird.

Im Idealfall sollen die gesellschaftlichen Impulse nachwirken, indem sich etwa Gruppierungen finden, die an den Themen dranbleiben. Infos und Anmeldung bis 28. März, Tel. 07621/157840