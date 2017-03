Lörrach „Wie Tauben füttern“

Nachrichten-Ticker

04:56 "Spiegel": Mehr Asylanträge von türkischen Diplomaten

Hamburg - Die Zahl der türkischen Diplomaten und Militärangehörigen, die in Deutschland Asyl beantragen, wird größer. Wie "Der Spiegel" berichtete, liegen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 262 Anträge vor. Noch sei über keinen davon entschieden worden. Dem Bericht zufolge überarbeitet das Bundesamt derzeit seine Leitsätze für die Türkei auf Grundlage einer Einschätzung des Auswärtigen Amts. Demnach gibt es "deutliche Anhaltspunkte für eine systematische Verfolgung vermeintlicher Anhänger der Gülen-Bewegung".

04:54 TV-Berichte: Terroristen können Bomben in Laptops verbergen

Washington - Terrororganisationen haben nach Erkenntnissen von US-Ermittlern Methoden entwickelt, um Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten zu verbergen. Der Sprengstoff werde möglicherweise von den Scannern bei der Sicherheitskontrolle an Flughäfen nicht entdeckt, hieß es in Berichten der Fernsehsender CNN, CBS und anderen. Sie berufen sich auf Informanten bei der US-Bundespolizei FBI und andere Quellen aus Geheimdiensten. Das US-Heimatschutzministerium bestätigte die Fernsehberichte nicht.

04:23 Mehr Rechte für Leiharbeiter

Berlin - Die Ansprüche von Leih- und Zeitarbeitern in Deutschland werden von April an gestärkt. Wenn Leiharbeiter länger als 18 Monate im gleichen Betrieb arbeiten, müssen sie übernommen werden. Und nach dem neuen Gesetz haben sie außerdem spätestens nach neun Monaten Anspruch auf den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte. Leiharbeitnehmer dürfen nun auch nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt werden. Und Leiharbeit kann nicht als Werkvertrag kaschiert werden.

04:18 Suche nach Vermisster nach Haus-Explosion geht weiter

Dortmund - In Dortmund haben die Rettungskräfte in der Nacht nach der Haus-Explosion die Suche nach einer Vermissten wieder aufgenommen. Das Handy der Frau war gestern unter den Trümmern geortet worden. Allerdings mussten erst die Hauswände gesichert werden, weil sie einzustürzen drohten. Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Mieter in Verdacht, die Explosion ausgelöst zu haben. Der 48-Jährige wurde festgenommen. Die Explosion hatte das Mehrfamilienhaus gestern Morgen weitgehend zerstört.

03:34 Alec Baldwin spricht über frühere Drogen- und Alkoholsucht

Los Angeles - US-Schauspieler Alec Baldwin spricht in einem Fernseh-Interview offen über seinen früheren Drogen- und Alkoholmissbrauch. Mit Mitte 20 habe er täglich getrunken und Drogen zu sich genommen, packt Baldwin in der Sendung "Good Morning America" aus. Der US-Sender ABC will das Interview am Montag ausstrahlen, veröffentlichte aber schon Auszüge. Kommende Woche erscheint auch Baldwins Autobiographie "Nevertheless".