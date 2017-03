Lörrach Wie ticken die Deutschen wirklich?

03:25 Umfrage: Keine Entwarnung beim Thema sexuelle Gewalt

Berlin - Bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gibt es keine Entwarnung. Das belegt eine Umfrage für die Universitätsklinik Ulm, die heute in Berlin vorgestellt wird. Für die Studie wurden rund 2500 Bundesbürger im Alter von 14 bis über 90 Jahren befragt. Aus den Antworten leiten die Forscher die Häufigkeit von Misshandlungen, sexuellem Missbrauch und Vernachlässigung in Kindheit und Jugend in Deutschland ab. Sie berücksichtigen auch die Langzeitfolgen durch die erlittenen Gewalterfahrungen und seelischen Belastungen.

03:22 Neue Hochrechnung: Rutte weit vorn, dann kommt Wilders

Den Haag - In den Niederlanden liegt nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte mit 21 Prozent vorn. Danach folgt die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders mit 13 Prozent. Auf dem dritten Platz liegen mit 12,6 Prozent die Christdemokraten. Knapp dahinter kommen die linksliberalen Democraten 66. Umgerechnet in Mandate ergeben sich 32 Sitze für Ruttes rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie und jeweils 19 für Wilders' Partei für die Freiheit, für die Christdemokraten und die Democraten 66.

02:52 Mischa Barton wehrt sich vor Gericht gegen Sex-Video

02:50 Trump wütend über neue Gerichtsblockade seines Einreiseverbotes

Nashville - US-Präsident Donald Trump hat wütend auf die erneute gerichtliche Blockade seines geplanten Einreisestopps reagiert. "Dies ist nach Meinung vieler eine nie da gewesene Überregulierung der Justiz", sagte Trump bei einer Kundgebung in Nashville in Tennessee. "Diese Entscheidung lässt uns schwach aussehen", räumte er ein. Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Hawaii stoppte das am 6. März unterzeichnete Dekret Trumps vorerst. Es hätte um Mitternacht US-Ostküstenzeit in Kraft treten sollen.