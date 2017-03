Von Katharina Ohm

Wohnen im Alter bedeutet Bedürfnisse wie Flexibilität und Sicherheit, Autonomie und Pflege miteinander in Einklang zu bringen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten für Senioren. In einer Serie wird unsere Zeitung verschiedene Wohnformen in Lörrach vorstellen.

Lörrach. Mit oder ohne Betreuung, in einer Seniorenanlage mit ambulanter oder stationärer Pflege – Wohnen im Alter will früh geplant sein. Bei der Vielzahl angebotener Möglichkeiten spielen sowohl emotionale als auch finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle. Das facettenreiche Angebot zeigt ebenso wie die öffentliche Debatte, dass sich die Gesellschaft mit den Herausforderungen des Alters auseinandersetzt.

Dass diese Überlegungen intensiv geführt werden müssen, belegt der demografische Wandel. Schon heute sind laut Angaben der Stadtverwaltung rund ein Viertel aller Lörracher über 60 Jahre alt. In den nächsten 15 Jahren wird jeder Dritte über 65 sein, so prognostiziert es das Statistische Bundesamt. Während der Anteil Pflegebedürftiger in den Altersgruppen bis 80 Jahre im einstelligen Bereich liegt, steigt er in den nachfolgenden Jahrgängen rasant an. Rund ein Fünftel der Menschen zwischen 80 und 85 sind pflegebedürftig, mit zunehmender Betagtheit steigt dieser Wert auf zwei Drittel an. Das heißt: Angesichts der künftigen Altersstruktur wird die Zahl pflegebedürftiger Menschen deutlich zunehmen.

Ältere Menschen wollen in der Regel möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Knapp drei Viertel der Pflegebedürftigen werden deshalb zu Hause versorgt. Der Großteil der Arbeit wird jedoch nicht von ambulanten Diensten geleistet, sondern von der eigenen Familie gestemmt – auch aus finanziellen Gründen. Doch „Alter“ ist nicht zwingend mit Krankheit verbunden. Dennoch kann für Ältere beispielsweise ein schwerer Sturz fatal sein, viele erholen sich nie wieder richtig von den Folgen. Angst vor Verletzungen ist einer der Gründe, weshalb Senioren etwa in barrierearme Wohnanlagen umziehen. Aber auch eine Wohnberatung, wie sie die Fritz-Berger-Stiftung anbietet, kann das Sicherheitsgefühl stärken. Wenn eine intensivere Betreuung notwendig ist, bleibt als Möglichkeit noch das Pflegeheim. Doch die Plätze sind begrenzt und kostspielig.

Respekt vor dem Alter: Das bedeutet nicht nur Wertschätzung im täglichen Umgang, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit der Bedürfnisse von Senioren in Planungen wie etwa der Erschließung von Wohngebieten und der Sanierung vom Gebäuden berücksichtigt werden. Es bedeutet, die Ängste vor Einsamkeit, Verlust von Autonomie und Privatsphäre zu verstehen. Daher sind die Wohlfahrtsverbände dazu übergegangen, einzelne Wohnformen nicht mehr losgelöst voneinander anzubieten, sondern die Menschen in Präventionsfragen sowie bei Auswahl und Wechsel von Wohnungen zu begleiten.

Je intensiver dieser Diskurs geführt wird, desto mehr Möglichkeiten und Wohnformen können entwickelt und angeboten werden. So rücken in den letzten Jahren vermehrt neue Varianten in den Blick, wie etwa Senioren-Wohngemeinschaften oder das Mehrgenerationenwohnen, in dem sich Jung und Alt gegenseitig unterstützen.