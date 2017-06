Lörrach „Win-Win-Situation“ in Haagen

Das sanierungsbedürftige Gebäude des Evangelischen Kindergartens Haagen soll abgerissen und durch einen von der Stadt finanzierten Neubau ersetzt werden. Im Gegenzug würde die Kirchengemeinde Rötteln der Kommune das Grundstück überlassen und auf den Erbbauzins verzichten.

Lörrach-Haagen (bk). Damit soll der Fortbestand des Evangelischen Kindergartens mit zwei Gruppen – eine davon mit Ganztagsangebot – gesichert werden. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat über die Vorlage.

„Das Gebäude ist quasi am Ende“, sagte Bürgermeister Michael Wilke während der gestrigen Pressekonferenz. Die jetzige Lösung werde von der breiten Zustimmung aller Beteiligten getragen.

Dass der bauliche Zustand des Hauses und die räumlichen Voraussetzungen für den Kindergartenbetrieb nicht mehr geeignet sind, bestätigte Pfarrer Daniel Völker. „Es regnet seit Jahren ins Gebäude, das Flachdach ist nicht mehr dicht zu bekommen.“ Auch mit den Toiletten seien Probleme aufgetreten, und selbst die Statik wurde sicherheitshalber zwischenzeitlich untersucht. Mit der vorliegenden Variante sei aber „eine gute Lösung gefunden worden: „Eine Win-Win-Situation“, sagte Völker, der die Bedeutung der Arbeit im Evangelischen Kindergarten als „Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft“ hervorhob.

Da die Evangelische Kirchengemeinde Rötteln einem Raumkonsolidierungsprogramm der Evangelischen Landeskirche unterliegt, darf sie selbst keine baulichen Maßnahmen zum Standorterhalt durchführen. Dies hätte zur Folge, dass die Einrichtung aufgeben werden müsste.

Mit Blick auf die Gesamtentwicklung des Ortsteils, besonders hinsichtlich des Neubauquartiers „Belist“ und des aktuell in der Diskussion stehenden Areals „Neumatt/Brunnwasser“ zwischen Haagen und Hauingen wird der Bedarf an Betreuungsangeboten aber weiter steigen. Als um so wichtiger wird die Sicherung dieses Angebots erachtet.

Auch hinsichtlich künftiger Kindergarten-Kinder aus der geplanten Anschlussunterbringung für Flüchtlinge auf dem Gebiet Neumatt/Brunnwasser bezog Völker klar Position: „Wir brauchen eine Willkommenskultur – aber auch die Infrastruktur, um diese umzusetzen.“

Den Gebäudeabbruch finanziert die evangelische Kirchengemeinde Rötteln gemeinsam mit der Landeskirche. Sie stellt der Kommune damit ein baufertiges Grundstück mit einem Erbbaurechtsvertrag unter Verzicht des Erbbauzinses zur Verfügung. Diese errichtet und finanziert das neue Kindergartengebäude mit rund 530 Quadratmetern Gesamtfläche, das bis Mitte 2020 fertiggestellt werden soll.

Lutz zum Lebensmittelmarkt: „Wäre bereits möglich, aber der Eigentümer müsste mitmachen.“

Während der rund einjährigen Bauphase sollen die zwei Kindergarten-Gruppen übergangsweise in die Mitte 2019 bezugsfertigen Räume in der neuen „Kita Alte Schule Haagen“ umziehen. So können Kosten und Flächen für Containerlösungen eingespart werden, betonten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Michael Wilke unisono.

Sie bezifferten die Kosten für den Neubau mit rund 1,8 Millionen Euro, den Umbau der Alten Schule zur Kita auf rund drei Millionen Euro.

Haagen werde sich dynamisch entwickeln, betonte Lutz. Mit Blick auf die Einzelhandelssituation sagte er, dass es den im Ortsteil schon lange gewünschten Lebensmittelmarkt bereits geben könnte – wenn auch nicht in jeder Größenordnung. Indes müsste hierfür der Eigentümer des Areals (Vacuform) in der Ortsmitte des Dorfes „mitmachen“.

