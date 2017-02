01:52 Bei Verteidigungsausgaben springt Kauder Leyen gegen Gabriel bei

01:48 UN-Sicherheitsrat weiter uneins über Syrien-Sanktionen

New York - Der UN-Sicherheitsrat ist uneins im Hinblick auf Sanktionen gegen das syrische Regime wegen dessen Chemiewaffeneinsätzen. Die USA, Frankreich und Großbritannien kündigten bei einer Sitzung eine entsprechende Resolution an, nachdem mehrere Untersuchungen dem syrischen Regime den Einsatz von Chemiewaffen nachgewiesen hatten. Russland werde gegen eine solche Resolution jedoch ein Veto einlegen, sagte der stellvertretende russische UN-Botschafter Wladimir Safronkow. Die Untersuchungen seien nicht objektiv und unabhängig gewesen.

00:49 Nordost-CDU will Merkel als Bundestagskandidatin wählen

Stralsund - Mecklenburg-Vorpommerns CDU will heute auf einer Vertreterversammlung in Stralsund Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl bestimmen. Es gilt als sicher, dass Merkel von den rund 150 Delegierten mit großer Mehrheit auf Platz eins der Landesliste gewählt wird. Ihr Auftritt auf dem CDU-Landesparteitag erhält zusätzliche Brisanz durch die steigenden Umfragewerte für die SPD und Merkels Herausforderer Martin Schulz.

00:47 Amerikanologe: Trumps Außenpolitik bedrohlich für Europa

23:56 Präsident Peña Nieto: "Mexiko ist zum Wettstreit bereit"

Mexiko-Stadt - Angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA hat der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto an den Nationalstolz seiner Landsleute appelliert. Mexiko sei zum Wettstreit bereit - mit wem auch immer und wo auch immer. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat sich das Verhältnis der Nachbarländer deutlich verschlechtert. Trump will eine Grenzmauer bauen und Millionen illegaler Einwanderer abschieben. Zudem droht er mit Strafzöllen gegen in Mexiko gefertigte Produkte und stellt das Nordamerikanische Freihandelsabkommen in Frage.