Lörrach. Optimistisch und gut aufgestellt geht Götz + Moriz (G + M) ins neue Jahr. Das Freiburger Zentrum für Bauen und Modernisieren mit seiner zweitgrößten Niederlassung in Lörrach setzt auf die Stärke des Handwerks und die Partnerschaft mit heimischen Unternehmen und Banken.

Der Neujahrsempfang im Zentrum an der Wiesentalstraße gilt als Barometer für die Wirtschaftslage in der Region. 150 Handwerker, Vertreter von Bauträgern, Planer und Privatkunden trafen sich am Donnerstag zum 18. Mal bei G + M zu Gesprächen.

Angesichts ausgeschöpfter räumlicher Kapazitäten errichtet G + M einen Neubau für den Lager- und Logistikbereich. Dazu wurde vom Energieversorger Badenova ein an den Markt angrenzendes Grundstück mit 6000 Quadratmetern gekauft.

Niederlassungsleiter Jürgen Schairer geht davon aus, dass das Vier-Millionen-Projekt bei zügigem Baufortschritt bis April fertiggestellt sein wird. Der Außenbereich „steht“, die Halle ist inzwischen mit einem Dach versehen, und es steht ein provisorischer Umschlagplatz für Kunden und den Anlieferverkehr zur Verfügung. „In Kürze starten die Innenarbeiten“, kündigte Schairer an.

Das G + M-Geschäftsjahr 2016 bezeichnete der Niederlassungsleiter als gut. Es sei nach dem ersten Quartal „richtig auf Hochtouren“ gekommen. Selbst während der Bauferien und im „Sommerloch“ hätten sich Umsatz und Tagesgeschäft „weiter positiv entwickelt“. Schairer geht davon aus, dass auch das neue Jahr „mit Sicherheit sehr gut verlaufen wird“. Grund hierfür seien das niedrige Zinsniveau, der hohe Schweizer Franken und die anhaltende Investition in Sachgüter.

Geschäftsführer Eckard Rein (Freiburg) begründete den Optimismus mit der aufstrebenden Wirtschaftslage. „Wir haben keinen Grund zum Jammern“, verwies er unter anderem auf ein nominales Umsatzplus von sechs Prozent in der Bauwirtschaft, wobei sich G + M zuletzt mit rund zwei Prozent Steigerung im Baustoffhandel behauptet habe. Rein freut sich auf weitere Partnerschaften mit dem wachsenden Kundenstamm am Standort Lörrach. Hinsichtlich des Neubaus an der Wiesentalstraße erklärte er: „Endlich haben wir geordnete logistische Abläufe“. Die Lastkraftwagen der Zulieferer könnten hinter der Halle entladen werden und blockierten nicht länger die Kunden beim Beladen ihrer eigenen Fahrzeuge.

In Lörrach beschäftigt G + M zurzeit 65 Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende. Übereinstimmend erklärten Schairer und Rein im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur künftige Mitarbeiter heranzuziehen, sondern neben reinem Fachwissen Tugenden wie Sozialverhalten, Teamgeist und Disziplin zu vermitteln.“