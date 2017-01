Von Silvia Waßmer

Lörrach. Auf dem Lörracher Wochenmarkt ging am Samstagmittag eine Ära zu Ende: Nach 55 Jahren und vier Monaten schloss Metzger Siegfried Bieg seinen Wurst- und Fleischwarenstand zum letzten Mal. Da der Marktbeschicker in diesem Jahr 78 Jahre alt wird, geht er in den Ruhestand. Viele Kunden nutzten am Samstag noch einmal die Möglichkeit, sich von dem bekannten und beliebten Metzger zu verabschieden.

„Wir werden ihn sehr vermissen“, sind sich die Männer und Frauen einig. Kunde Jochen Klein sagte sogar, ihm breche das Herz. Und Stammkundin Brigitta Bächtlin erzählte, dass bereits ihr Vater rund 50 Jahre bei Metzger Bieg eingekauft habe. Gleichzeitig wünschten ihm alle nur das Beste für seine Zukunft.

Bieg selbst nannte – angesprochen darauf, was er wohl am meisten vermissen werde – zwei Dinge: die Kundschaft und die Kollegen. Habe er doch immer nur nette Leute getroffen. Von vielen Stammkunden kenne er zwar nicht den Namen aber immer das Gesicht. Und oft habe er mit den Kunden gelacht oder auch mal ein bischen gefrotzelt: „Wenn ma netti Kundschaft het, dann isch’s Schaffe schön“, betonte Bieg, für den auch die Kundenberatung dazu gehörte. Ebenso lobte er die Kollegialität der Lörracher Marktbeschicker und die gegenseitige Hilfsbereitschaft.

In all seiner Zeit auf dem Wochenmarkt hat der 77-Jährige viel erlebt und kann so manche Geschichte erzählen. So sei zum Beispiel einmal der Strom ausgefallen, erinnerte er sich, woraufhin er gut eine halbe Stunde lang ohne Waage mit „so über de Duume gepeilte“ Gewichtswerten weiter verkauft habe. 1961 war der Metzger das erste Mal mit einem Verkaufsstand für Wurst- und Rauchwaren auf dem Lörracher Wochenmarkt vertreten. Bis 1997 betrieb er diesen zusammen mit seiner Frau. Allerdings wollte er eigentlich das elterliche Gasthaus, den „Schwanen“ in Binzen, übernehmen. Nachdem der Marktstand aber immer besser gelaufen sei, sei er dabei geblieben. Überlegungen, ein eigenes Metzgerei-Geschäft zu eröffnen, habe es auch mal gegeben, erinnerte er sich, doch Kollegen hätten ihm damals davon abgeraten.

Später stiegen sein Sohn und seine Tochter in die Metzgerei mit ein und erweiterten das Angebot der Marktstände – neben Lörrach war Bieg auch in Weil am Rhein präsent – um Fleischwaren. Im Jahr 2007 übergab der Metzger das Geschäft an seinen Sohn, der jedoch vor fünf Jahren unerwartet verstarb. Deshalb kehrte Bieg noch einmal zurück und führte das Geschäft gemeinsam mit seiner Tochter und Schwiegertochter weiter. In Zukunft möchte der Metzger nun seine Tochter – sie führt seit 1992 die familieneigene Gastwirtschaft – im Schwanen unterstützen und vielleicht ab und zu noch das ein oder andere in der Wurstküche machen.