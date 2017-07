Lörrach „Wir wollen Platz zum Tanzen“

Von Katharina Ohm

Fünf DJs, drei Boxen, eine Crowd. So einfach kann Party gehen. Das haben die Piraten und die Freien Wähler mit der IG Musikkultur bei der Technoparty unter der Autobahnbrücke im Grütt am letzten Samstag eindrucksvoll bewiesen.

Weil die Veranstalter die Musik aus Lärmschutzgründen nur bis 23.30 laufen lassen konnten, bebten die Pfeiler der Autobahn schon um 16 Uhr unter den Bässen des ersten DJs.

Unter dem Motto „Bridge Under“ haben fünf verschiedene Musiklabels aus der Region aufgelegt: Velocidad, The Enemy Brothers, Masch + Yuko, Hentex und Primatix. Somit wurde für ein vielfältiges Programm gesorgt, sodass für jeden Besucher etwas dabei war: von Technohouse, Deep-Tech-Techno bis zu Progressive/Psytrance.

Trotz des Regens zählten die Veranstalter rund 300 Technobegeisterte, die sich zusammengefunden hatten. Die Stimmung war fröhlich und gehoben, auch wenn sich anfangs nur wenige vors DJ-Pult trauten um zu tanzen. Die meisten blieben in kleinen Grüppchen über die Fläche verteilt stehen, nickten ab und zu mit dem Kopf oder fingen an zu wippen, wenn der Drop besonders gut war. Doch je später der Abend, desto tanzfreudiger die Leute. Allerdings nicht durcheinander, sondern in zwei geordneten Halbkreisen um den DJ.

Einige waren extra angereist, um die Veranstaltung zu unterstützen. Für Jugendliche gibt es in Lörrach, mal abgesehen von wilden Partys im Grütt, kaum Möglichkeiten für nicht-kommerzielle Open-Air Partys.

Der Grund: „Die Auflagen sind für Jugendliche kaum zu stemmen“, findet Sabin Schumacher, Bundestagskandidatin für die Piratenpartei. Wer unkompliziert eine Bühne, etwas Musik und eine Fläche will, der ist aufgeschmissen. An der Fläche unter der Autobahn kostet alleine die Anmeldung 50 Euro, die Miete an die Messe Lörrach nochmals 70 Euro. Es braucht Bauzäune, mobile Toiletten und einen Stromerzeuger. „Wo soll man das als Jugendlicher herkriegen?“, fragt sich Schumacher. Dennoch ist eine gewisse Infrastruktur ab einer gewissen Veranstaltungsgröße unabdingbar. Das kostet eben Geld.

Unter dem Motto „Wir wollen Platz zum Tanzen“ kämpften die Piraten, Matthias Lindemer, Stadtrat der Freien Wähler und die regionale Technoszene seit Jahren für Partyflächen. Dabei ist aus den Akteuren die IG Musikkultur entstanden.

„Lörrach soll Kulturstadt für alle sein“, fordert Schumacher im Hinblick auf die zwar vorhandenen, aber für sie zu teuren kulturellen Angebote der Stadt Lörrach.

Nach einem Antrag der Freien Wähler wies die Stadt im Frühjahr 2016, unter anderem, die Fläche unter der Autobahn bei der Brombacher Straße für zwei Veranstaltungen im Jahr aus.

Leider noch kein endgültiger Sieg für die Technoszene. Nach zwei Probepartys im Oktober 2016 beschwerten sich die Nachbarn massiv über die Lärmbelästigung. Doch am Samstag ging alles gut. Es gab währenddessen keine Beschwerden, die Boxen wurden in Richtung Grütt gedreht und waren von der Lautstärke her deutlich unter dem Niveau, was man von einer Technoparty gewohnt ist.

Ob die Lage allerdings so angenehm zum Feiern ist, bleibt dahingestellt: Direkt neben der Straße, der Boden ist sandig und es gibt keine Sitzgelegenheiten. Dennoch ist es besser, als eine wilde Party im Grütt zu starten um nach einer Stunde von der Polizei wieder weggeschickt zu werden. Und wenn man nicht sitzen kann, dann muss man eben tanzen.