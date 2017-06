Lörrach Wo die Feuertulpen blühen

Nachrichten-Ticker

01:59 Mehrere Tote durch Gewaltwelle im Osten Mexikos

Mexiko-Stadt - Gewaltwelle im Osten Mexikos: Am Wochenende wurden bei mehreren Angriffen zehn Menschen getötet. Unten den Opfern in der Unruheregion Veracruz waren vier Kinder und zwei Polizisten. Die Zahl der Opfer wurde von zunächst elf nach unten korrigiert. Veracruz ist einer der gefährlichsten Bundesstaaten Mexikos. Mehrere Verbrechersyndikate ringen dort um die Vorherrschaft. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Berichte über die Entdeckung von Massengräbern mit Hunderten Leichen.

01:58 Bericht: G20-Sicherheitsleute dürfen in Deutschland Waffen tragen

Berlin - Das Sicherheitspersonal der Delegationen beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg darf einem Bericht zufolge nur mit Erlaubnis der Bundesregierung Waffen tragen. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, haben bereits mehrere Staaten eine solche Waffenerlaubnis beantragt, darunter die USA, Großbritannien, Mexiko, Südafrika, Vietnam und die Niederlande. Am Wochenende war bekanntgeworden, dass die Bundesregierung einige Sicherheitskräfte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht in Deutschland haben will.

01:09 Mindestens drei Tote nach Schiffsunglück in Kolumbien

Medellín - Bei einem Schiffbruch in Kolumbien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf einem Stausee nahe der Stadt Medellín. An Bord waren rund 150 Passagiere. Viele konnten schnell aus dem Wasser geholt werden, die Rettungskräfte suchen aber weiter nach 30 Vermissten. Nach Medienberichten handelte es sich um ein Freizeit- und Tourismusschiff. Es soll ohne Fremdeinwirkung gekentert sein. Unklar ist, ob das Schiff überladen war.

00:55 76-Jährige kracht mit Auto in Esszimmer

Linkenheim - Spektakulärer Crash bei Karlsruhe: Eine 76-jährige Frau ist in der Gemeinde Linkenheim mit ihrem Wagen rund einen Meter hoch in das Esszimmer eines Hauses geschleudert worden. In einer Kurve war sie mit dem Auto mit hoher Geschwindigkeit geradeaus gefahren und hatte einen Metallzaun und eine Mauer durchbrochen. Dabei wurde der Wagen auf einen niedrigen Balkon katapultiert und durchbrach schließlich Hauswand und Glastür. Die Fahrerin hatte zuvor wegen eines Kreislaufzusammenbruchs die Kontrolle über das Auto verloren. Sie und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

00:44 Bericht: Rentenkasse mit 2,2 Milliarden Euro Minus

Berlin - Die Rentenkasse hat nach einem Zeitungsbericht im vergangenen Jahr ein Minus von 2,2 Milliarden Euro eingefahren. Damit sei das Minus bei der Gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber dem Vorjahr um gut 600 Millionen Euro höher ausgefallen, berichten die "Ruhr Nachrichten" unter Berufung auf die Kabinettsvorlage zum Entwurf für den Bundeshalt 2018, die am Mittwoch beraten werden soll. Grund für das größere Minus seien höhere Ausgaben als 2015. Ein Anstieg des Beitragssatzes von derzeit 18,7 Prozent sei nicht erforderlich, heißt es in dem Bericht.