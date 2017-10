Lörrach Wohin, Werkhof?

Von Bernhard Konrad

Es wird buchstäblich eng für den Werkhof: Der Platz reicht nicht aus, die Bausubstanz am Standort an der Teichstraße hat ihre besten Tage hinter sich. Aber wohin mit der wichtigen Einrichtung? Betriebsleiter Jens Langela wird demnächst im städtischen Ausschuss ein Gutachten mit Entwicklungsoptionen vorstellen. Standortalternativen wollte er auf unsere Anfrage noch nicht nennen – aber es bleibt dabei: Einfache Lösungen gibt es nicht.

Lörrach. Bau- und Straßenunterhaltung, die Betreuung von Verkehrseinrichtungen, Spielplätzen und Brunnen, Straßenreinigung, Installation und Wartung von Signalanlagen, Hilfsdienste für Veranstaltungen und Winterdienst: All das sind Aufgaben, um die sich rund 50 Mitarbeiter des Werkhofs kümmern. Sicher ist: Auf dem Gelände an der Ecke Teich-/Wiesentalstraße gibt es für den heutigen Raumbedarf keine Erweiterungsmöglichkeiten. Zumal auf längere Sicht am Verkehrsknoten vor der Haustür der Einrichtung städtebauliche Veränderungen vorgesehen sind, für die zusätzlicher Platz benötigt wird.

Die Verwaltung hat in Erwägung gezogen, auf dem Gelände der Kleingartenanlage im Lerchengrund ein Domizil für ihre Töchter Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe zu errichten. Der Grund und Boden gehört der Stadt, im Quartier befindet sich bereits der Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe. Die Bündelung ergäbe nicht zuletzt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn.

Die Kommune könnte an Ort und Stelle eine Option für die Friedhofserweiterung und darüber hinaus Wohnraum schaffen. Nicht zuletzt könnte in diesem Zusammenhang die Anbindung zur Dualen Hochschule neu organisiert werden, sagte Fachbereichsleiterin Annette Buchauer gestern auf Anfrage unserer Zeitung.

Verständlicherweise stößt diese Variante bei den Kleingärtnern auf wenig Gegenliebe. Dies, obgleich die Kommune auf der Grundlage des Flächennutzungsplans Ersatz-Areale in Stetten-Süd und Tumringen-Süd ausweisen könnte und zudem für den Rückbau der Lerchengrund-Anlage Ausgleichszahlungen leisten müsse, erläuterte Buchauer. Indes bliebe es dabei: Die Lerchengrund-Kleingärtner verlören zunächst ihre Heimat.

Langela, Leiter der Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe, bestätigte unserer Zeitung, dass er voraussichtlich Ende des Monats einen Zwischenbericht im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales vorlegen werde. Auf der Grundlage eines Gutachtens würden auch potenzielle Alternativen zum Lerchengrund genannt. Grundsätzlich gelte: Je weiter sich der Standort vom Zentrum der Stadt entfernt, desto unwirtschaftlicher wird er.

Unterdessen wird die Situation in der Teichstraße nicht einfacher: Am Donnerstagabend hat der Ausschuss eine notwendige Investition in Höhe von 205 000 Euro in den Einbau eines Ölabscheiders genehmigt, der die Abwassereinleitung etwa bei Reinigung und Wartung der rund 40 Nutzfahrzeuge trennt. Künftig, so Langela, würden die Stadt auch bauliche Themen am Standort einholen: „Es werden noch höhere Investitionen notwendig werden.“

Gleichzeitig weiß er, dass die Stadt derzeit viele wichtige Projekte vor der Brust hat – und alles gleichzeitig geht nicht. Welche Bedeutung auf der Prioritätenliste dem Umzug des Werkhofs beigemessen wird, ist letztlich auch die Entscheidung des Gemeinderats.