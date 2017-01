Lörrach (mek). Die Wohnbau Lörrach plant in Schopfheim „Am Eisweiher“ ein Bauprojekt mit 70 Mietwohnungen (wir berichteten). Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim hat den Verkauf des erforderlichen Grundstücks an die Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach bereits beschlossen und gleichzeitig einstimmig zugestimmt, dass die Stadt eine Million Euro in die Kapitalrücklage der Wohnbau Lörrach einzahlt, um deren Eigenkapital für das Projekt in der Markgrafenstadt zu stärken. Heute Abend berät nun der Lörracher Gemeinderat darüber, CDU und SPD begrüßen die Maßnahme.

CDU sieht Vorteil

Die CDU-Stadtratsfraktion befürwortet den Beschluss der Gesellschafterversammlung der Wohnbau. Dabei gehen die Christdemokraten davon aus, dass der Vorteil, den die Wohnbau aus der Verfügung über dieses zusätzliche Kapitalpolster ziehen könne, in angemessenem Verhältnis zu den anfallenden Kosten stehe, so eine Mitteilung.

Die CDU begrüße die Verbesserung des Kapitalbestands der Wohnbau, der ihr, gerade angesichts der derzeit herrschenden Wohnungsnot, auch weiterhin zu einer aktiven Wohnungspolitik zu erschwinglichen Preisen verhelfen soll. Da diese Aufgabe von der Wohnbau alleine aber nicht zu bewältigen sei, müsse die Stadt Lörrach durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen auch für private Bauherren Anreize und ein investitionsfreundliches Klima bieten. „Wir brauchen beide Partner“, so Fraktionschef Ulrich Lusche, der in diesen Maßnahmen eine vorrangige Aufgabe der Stadt in den nächsten Jahren sieht, wenn der herrschende Wohnraummangel in absehbarer Zeit spürbar gemildert werden soll.

SPD: wichtiges Signal

Ebenso begrüßt die SPD die durch die Stadt Schopfheim vorgenommene Kapitalerhöhung. Dies sei ein wichtiges und richtiges Signal zur Förderung des Wohnungsbaus, so eine Mitteilung. Ob auch für die Stadt Lörrach eine Kapitalerhöhung in Frage komme, müsse diskutiert werden.

Dem Bericht über das Ergebnis der Potenzialanalyse für die innerstädtische Verdichtung von Wohnraum sieht die SPD ebenso mit großem Interesse entgegen. Die SPD werde eine Verdichtung überall dort mittragen, wo sie ökonomisch und städtebaulich vertretbar sei. Denn der Wohnungsbau müsse weiterhin höchste Priorität haben.