Lörrach (dr). „Ich habe meine innere Erfüllung gefunden“. Gertrud Bien, die heute ihren 80. Geburtstag feiert, hat sich nie unterkriegen lassen und schaut zufrieden auf ihr Leben zurück.

Geboren wurde die Jubilarin am 18. Januar 1937 in Borken im westlichen Münsterland als Gertrud Lewers. Mit neun Geschwistern wuchs sie auf. Nach den ersten Volksschulklassen wechselte die heutige Jubilarin in eine von Nonnen geführte Klosterschule nach Stadtlohn, einige Kilometer nördlich von Borken.

Nach der Mittleren Reife machte Gertrud Lewers eine Lehre zur Industriekauffrau. Nach der Ausbildung arbeitete sie in einem Rechtsanwaltbüro in Münster und später in einem Verkehrsbüro.

Bei einer befreundeten Familie lernte sie 1960 ihren späteren Ehemann Günter Bien kennen. Zwei Jahre später wurde geheiratet. Günter Bien hatte gerade eine Referendarstelle als Gymnasiallehrer in Fulda angetreten. So zog das Ehepaar dorthin.

In den kommenden Jahren wurden zwei Söhne geboren. Für den Aufbau einer Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder als soziales Engagement setzte sich die Jubilarin ab Anfang der 70er Jahre ein. Besonders Kindern mit italienischen, griechischen und türkischen Wurzeln konnte sie dabei helfen.

Einen neuen Sinn des Lebens entdeckte Gertrud Bien 1973. Erstmals belegte sie einen Yoga-Kurs an der Volkshochschule in Fulda. Sofort habe sie gewusst: „Das ist etwas für mich“. 1980 entschloss sie sich zu einer Ausbildung als Yoga-Lehrerin. Gerade erst waren international die Anforderungen für Yoga-Lehrer auf eine wissenschaftliche Basis gestellt worden. Die Jubilarin absolvierte diese Ausbildung und legte 1985 die Prüfung ab. Danach gab Gertrud Bien Kurse an Volkshochschulen und einer Familienbildungsstätte. 1989 gründete sie ein eigenes Yoga-Studio. Ständig bildete sie sich weiter. Ein Studienaufenthalt führte sie einige Monate nach Indien. „Yoga war meine Erfüllung“, sagt Gertrud Bien im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Philosophie und eine alltagstaugliche Praxis von Yoga und Meditation haben ihr Leben bereichert und erfüllt. Dadurch sei ihr klar geworden, dass wir unser Leben nicht in den eigenen Händen haben, sagt sie.

Eine ernste Erkrankung führte sie 2009 zu einer Heilhausbewegung in Kassel. Hier arbeitete sie auch in der Sterbebegleitung. Diese Erfahrung half ihr, als ihr Mann im November 2009 einen schweren Schlaganfall erlitt und an den Spätfolgen vor drei Monaten in Lörrach verstarb.

Der Lebensweg ins Dreiländereck war für die Jubilarin durch einen der Söhne vorgezeichnet. Dieser wohnt schon lange in Lörrach.

Yoga ist für die Jubilarin gewissermaßen ein Auffangnetz gewesen und hat ihr Leben neu definiert. „Ich habe auf meine Weise in Lörrach eine neue Heimat gefunden“, sagte Gertrud Bien. Die Redaktion gratuliert herzlich.