Lörrach Zarte Vorboten des Festivals

Nachrichten-Ticker

09:11 Acht Tote bei Absturz von Rettungshelikopter nach Vulkanausbruch

Jakarta (dpa) – Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Indonesien sind alle acht Insassen ums Leben gekommen. Nach Angaben der nationalen Luftrettungsbehörde war der Helikopter gestartet, um Touristen von einem plötzlich aktiv gewordenen Vulkankrater in Sicherheit zu bringen. Auf dem Weg dorthin stürzte er auf der Insel Java in einer bergigen Region ab. An Bord waren vier Angehörige der indonesischen Marine und vier Sanitäter. Einer der Krater im Zentrum der Insel Java hatte gestern begonnen, Asche und kalte Lava bis zu 50 Meter in die Höhe zu schleudern.

09:03 Katar-Ultimatum verlängert- Gabriel besucht Golf-Region

Berlin - Inmitten der Katar-Krise besucht Außenminister Sigmar Gabriel für drei Tage die Golf-Region. Er reiste nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate ab. Die beiden Länder zählen zu den drei Nachbarstaaten Katars, die zusammen mit Ägypten die diplomatischen Beziehungen zu dem kleinen, aber sehr reichen Emirat abgebrochen und die Grenzen geschlossen haben. Morgen besucht Gabriel Katar selbst und am Mittwoch dann Kuwait, das in der Krise vermittelt und am frühen Montagmorgen die Verlängerung eines Ultimatums der vier Staaten um 48 Stunden erreichte.

08:59 Gericht bestätigt Hamburger Polizeiauflagen gegen Protest-Camp

Hamburg - Das Hamburger Verwaltungsgericht hat nach Polizeiangaben die Auflagen gegen ein Protest-Camp von G20-Gegnern im Südosten der Hansestadt bestätigt. "Das VG hat den Eilantrag gegen unsere Auflagen zum Camp #Entenwerder abgelehnt", twitterte die Polizei. "Es werden weiterhin keine Übernachtungen geduldet." Gestern hatte es Tumulte in dem Camp gegeben, als die Polizei elf Zelte wegen eines von ihr verhängten Übernachtungsverbots entfernte. Die Demonstranten leisteten nach Angaben der Polizei Widerstand, ein Mensch wurde festgenommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

08:56 Mehrere Verletzte bei brennendem Reisebus

Münchberg - Ein Reisebus ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 9 in Oberfranken in Brand geraten. Es gebe mehrere Verletzte, möglicherweise auch Schwerverletzte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Bayreuth. Auf die Frage, ob es Tote geben könnte, antwortete er Sprecher: "Wir können derzeit nichts ausschließen." Nach ersten Erkenntnissen der Beamten sei der Bus auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren. Die A9 in Richtung Süden sei komplett gesperrt worden, sagte der Polizeisprecher.

07:54 Hitzewelle in Griechenland wohl vorbei - jetzt hohe Waldbrandgefahr

Athen - Nach vier Tagen mit Temperaturen von mehr als 40 Grad können die Menschen in Griechenland auf etwas Entspannung hoffen. Heute zeigen die Thermometer wieder für die Jahreszeit übliche Werte um die 35 Grad. Im Land haben kühlere Nordwest-Winde der Stärke fünf bis sechs eingesetzt. Die Waldbrandgefahr sei extrem hoch, teilte der griechische Zivilschutz mit. In den vergangenen 24 Stunden waren landesweit 50 Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Die meisten konnten aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der schlimmste Brand beschädigte einige abgelegenen Häuser auf der Halbinsel Peloponnes.