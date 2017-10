Lörrach Zehn öffentliche Führungen

Lörrach. Das Dreiländermuseum bietet zehn öffentliche Führungen durch die große Sonderausstellung „Reformationen“ an. Die erste startet am kommenden Sonntag, 15. Oktober, 11.30 Uhr, mit Hansjörg Noe. Darüber hinaus bieten die Museumspädagogen Führungen für Gruppen auf Anmeldung statt. Die nächsten Führungen des umfangreichen Rahmenprogramms sind am 25. Oktober, 26. November und 13. Dezember.

Die Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen am 31. Oktober 1517 wird seit dem 17. Jahrhundert als Schlüsselereignis der Reformation gefeiert. Der Wiederkehr dieses Ereignisses widmet sich die neue Sonderausstellung, die in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland entstanden ist (wir berichteten).

Zunächst geht die Führung auf die damalige Zeit des Aufbruchs und die Person Luthers ein. Dann sind die Reformationen in Basel, Zürich, Genf, Straßburg und Mülhausen und die jeweiligen Protagonisten ein Thema – sie beschritten zum Teil ganz andere Wege als Luther.

Es folgt die ganz anders entstandene Reformation in Baden. Schließlich wird die Reaktion der katholischen Kirche, die Gegenreformation, am Oberrhein beleuchtet, die Konfrontation der Konfessionen im Dreißigjährigen Krieg und die Suche nach einem neuen Miteinander nach dieser dramatischen Erfahrung.

Die Führungen bieten Museumspädagogen an. Sie dauern jeweils eine Stunde, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gibt auch Führungen für Erwachsene und Jugendliche an. Gruppen wenden sich bitte an das Dreiländermuseum. n Anmeldung: Tel. 07621/ 415 150, E-Mail museum@loerrach.de. Das Programm mit allen Veranstaltungen liegt im Museum aus und kann im Internet unter www.dreilaendermuseum. eu. heruntergeladen werden