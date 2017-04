Lörrach Zeitzeugen berichten von Flucht aus Osten

Nachrichten-Ticker

03:05 Mit Spannung erwartet: Erstes Treffen Trumps mit Xi Jinping

Washington - Der Konflikt mit Nordkorea und die bilateralen Handelsbeziehungen stehen im Mittelpunkt des ersten Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Die Begegnung beginnt am Nachmittag in Mar-a-Lago, dem Privatdomizil Trumps in Florida. Das mit Spannung erwartete Treffen wurde durch einen neuen Raketentest Nordkoreas zusätzlich aufgeladen. Das Weiße Haus hatte das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas zu einer Angelegenheit von hoher Dringlichkeit erklärt, an der man gern gemeinsam mit China arbeiten wolle.

03:05 Bericht: Staat bekommt keinen Zugriff auf Terrorfinanzen

Berlin - Die vom Staat eingefrorenen Geldbeträge zur Finanzierung des islamistischen Terrorismus sind minimal. Das geht laut "Berliner Zeitung" aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Danach beträgt das Gesamtvolumen der Gelder derzeit nicht einmal 9000 Euro. Nach den der Deutschen Bundesbank von inländischen Kreditinstituten und Justizvollzugsanstalten übermittelten Meldungen seien Gelder von 19 natürlichen Personen mit einem Gesamtvolumen von aktuell 8959,19 Euro eingefroren, zitiert das Blatt.

01:50 Fahnder suchen Verdächtigen im Mordfall Bögerl

Heidenheim - Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim haben die Ermittler einen Verdächtigen im Visier. Mit Phantombild und Stimmprobe suchen sie nach einem noch unbekannten Mann, der die Tat vergangenen Sommer vor Zeugen zugegeben hat. "Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein", sagte Michael Bauer von der Ulmer Polizei in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Am Ende der Sendung gegen 21.50 Uhr hieß es bereits, es habe "eine Reihe von Hinweisen" aus dem TV-Publikum gegeben.

01:48 USA beschuldigen Assad und deuten Alleingang an

Washington - Die USA haben der Assad-Regierung die Schuld für den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien gegeben und einen möglichen Alleingang angedeutet. "Für mich sind damit eine ganze Reihe von Linien überschritten worden", sagte US-Präsident Donald Trump. Seine UN-Botschafterin Nikki Haley sagte im Sicherheitsrat, Staaten seien beim Scheitern der Weltgemeinschaft manchmal "zu eigenen Maßnahmen gezwungen". Der UN-Sicherheitsrat ging in New York nach einer Sitzung zum mutmaßlichen Giftgasangriff ergebnislos auseinander.

01:33 Inzwischen vier Millionen Nutzer von Warn-Apps

Berlin - Rund vier Millionen Deutsche verfügen inzwischen über Warn-Apps auf ihren Mobiltelefonen, um im Katastrophenfall umgehend informiert zu werden. So nutzten rund 2,5 Millionen Bürger das System "Katwarn", berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme. Die vom Bund betriebene Warn-App "Nina" weist demnach rund 1,5 Millionen Nutzer auf. "Jeden Monat kommen Zehntausende hinzu", heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.