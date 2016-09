Lörrach. Seit Mittwoch wird die Eingangshalle des Lörracher Kreiskrankenhauses mit Skulpturen des Künstlers Konrad Winzer ausgeschmückt. Es ist die zweite Ausstellung Winzers im Kreiskrankenhaus. Die auffallende weiße Figur „Angst und Bangen“, die nahe beim Eingang steht, könnte deshalb so manchem Mitarbeiter oder Besucher vertraut erscheinen.

Den Begriff „Krankenhaus“ würde Winzer, der 1955 in Lörrach geboren wurde, gerne ersetzen. Ein „Hospitium“, das Herberge und Gastlichkeit miteinbezieht, sowie die Begriffe „Hilfe und Mithilfe“, scheint ihm als Ort für seine Kunst besser geeignet, wie er an der Vernissage erklärte. Ohnehin ist er der Meinung: „Es gibt keine Kunst, die für das Krankenhaus gemacht ist.“ Kunst habe immer auch mit der Vielfalt des Lebens zu tun. So ist es Winzer auch an diesem Ort ein besonderes Anliegen, dass sich Besucher mit seiner Kunst identifizieren können. Und dazu trägt bei, dass er bewusst keine abstrakte Kunst ausgestellt hat.

Die großformatige weiße Figur aus Carrera Marmor fällt zuerst ins Auge. Sie ist aus einem Block gearbeitet und trägt den Titel „Angst und Bangen“. Nach diesem Original wurde der Bronzeabguss „existenzielle Not“, der neben der Stadtkirche zu finden ist, hergestellt. Winzers Skulpturen erzählen von tragischen Lebensmomenten ebenso wie von der Hoffnung. Die nach Albrecht Dürrer gestalteten großen und doch feingliedrigen Hände lenken den Blick auf eine Gestalt, die dem Leben abgewandt, in sich versunken scheint, um einen Schutz aufzubauen gegen das Leid. Einzig die fast blendende Helligkeit der Skulptur weist auf Hoffnung hin, die wie Licht die Dunkelheit überwinden könnte.

Eineinhalb Jahre hat Winzer für diese detailliert herausgearbeitete Figur benötigt, die abgezehrt wirkt mit ihren plastisch hervorgehobenen Rippen. Und so wie der Abguss neben der Stadtkirche scheint die vornübergebeugte Gestalt an die Fragilität des Lebens zu verweisen und an seine Unberechenbarkeit.

Dagegen sind die zwei „Damen“ in Bronze ebenso dunkel gehalten wie die intime Auseinandersetzung Winzers mit einem persönlichen Verlust: Den Abschied von einem Freund setzte er mit dem Sterbeportrait „Allein mit meinem Schmerz“ um. Licht und Schatten; diese Pole hat Winzer an diesem Ort eindrucksvoll in Szene gesetzt. Auch Armin Müller, Geschäftsführer der Kreiskliniken Lörrach, ist gespannt auf die Reaktionen der Besucher. Winzer leiste hier einen „guten Beitrag für das Krankenhaus“. Das hätte sich bei den Gesprächen in Winzers Atelier im Vorfeld gleich deutlich gezeigt.

„Ich finde immer Zeit für meine Kunst,“ erzählt der Künstler, der auch als erfolgreicher Gastronom in Lörrach bekannt ist.