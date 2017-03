Lörrach Zeugen für Unfall gesucht

Nachrichten-Ticker

17:00 Bestätigung: USA verbieten elektronische Geräte im Handgepäck

Washington - Die US-Regierung verbietet die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Direktflügen von zehn Flughäfen in die Vereinigten Staaten. Alle befinden sich entweder im Nahen Osten oder in Nordafrika. Das teilte das Heimatschutzministerium mit und bestätigte damit Medienberichte. Begründet wird die Maßnahme mit Terrorgefahr. Verboten sind demnach an Bord alle elektronischen Geräte, die größer als Mobiltelefone sind, also Laptops, Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras. Die Elektronikgeräte können im Gepäck aufgegeben werden.

16:57 Zwei Festnahmen nach Pariser Flughafen-Angriff

Paris - Nach dem Angriff auf Soldaten am Pariser Flughafen Orly hat die Polizei zwei Männer in Gewahrsam genommen. Sie werden verdächtigt, bei der Beschaffung der Schrotpistole des Angreifers eine Rolle gespielt zu haben. Nach ersten Ermittlungen sind die Männer im Alter von 30 und 43 Jahren keine Islamisten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Bisher war wenig über das Umfeld des Täters bekannt, der nach dem Angriff von Soldaten erschossen wurde. Ermittler halten es für möglich, dass der Angreifer einen dschihadistischen Anschlag plante.

16:19 Podolski Kapitän beim Abschiedsspiel - Özil, Draxler, Gomez fehlen

Dortmund - Lukas Podolski wird die Fußball-Nationalmannschaft bei seinem Abschiedsspiel gegen England morgen als Kapitän anführen. Das kündigte Bundestrainer Joachim Löw an. Podolski bestreitet gegen die Three Lions sein 130. und letztes Länderspiel und reagierte auf Löws Ankündigung erfreut: "Sensationell", sagte der 31-Jährige im Deutschen Fußballmuseum. Nach Torwart Manuel Neuer muss Löw gegen England auf drei weitere angeschlagene Spieler verzichten. Mesut Özil und Julian Draxler haben Oberschenkelprobleme, Mario Gomez Probleme im Adduktorenbereich.

16:04 Getötete Frau in Kreuzberg: Verdächtiger stellt sich in Belgien

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod einer 41-Jährigen in Berlin hat sich ein wegen Mordes gesuchter 55-Jähriger in Belgien der Polizei gestellt. Er habe aber zunächst keine Tat gestanden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Die 41-Jährige war am Freitag verbrannt in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefunden worden. Danach stellten die Ermittler Verletzungen fest, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Der Tatverdächtige, der sich in der belgischen Region Flandern gestellt hat, soll nach Deutschland überstellt werden. Er gilt als letzter Begleiter des Opfers.

16:01 Bundespräsident Steinmeier reist zu Antrittsbesuch nach Paris

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Donnerstag kommender Woche zu einem Antrittsbesuch nach Paris. Es ist die erste Auslandsreise des neuen Staatsoberhaupts. In der ersten Aprilwoche ist zudem ein Besuch beim EU-Parlament in Straßburg vorgesehen, hieß es aus dem Präsidialamt. In Straßburg wird Steinmeier eine Rede vor den Abgeordneten halten. Das genaue Datum ist aber noch nicht bekannt. Steinmeier, der morgen vor Bundestag und Bundesrat vereidigt wird, hatte sein Amt am Sonntag angetreten.