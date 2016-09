Lörrach. Nach einem Unfall am Dienstag auf dem Steinenweg zwischen Stetten und Salzert sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein Auto vom Salzert kommend Richtung Stetten und streifte einen entgegenkommenden Linienbus. Der Unfall ereignete sich laut Polizei wenige Hundert Meter oberhalb von Stetten. Das Auto, eine silberfarbene Limousine, war mit einem älteren Paar besetzt. Das Fahrzeug setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Auch am Auto dürfte nicht nur unerheblicher Schaden entstanden sein, so die Polizei. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem silbernen Auto machen können – insbesondere auch die Fahrgäste des Busses – werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621/980 00 in Verbindung zu setzen.