Lörrach Ziel:  Vernetzung und Bildung

Nachrichten-Ticker

05:59 Japan bringt erneut Spionagesatelliten ins All

Tokio - Japan hat einen Spionagesatelliten ins All befördert. Eine Trägerrakete vom Typ H-2A hob mit dem künstlichen Erdtrabanten vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima in der Südprovinz Kagoshima ab, wie japanische Medien berichteten. Der Satellit "IGS Radar 5" ersetzt den nach fünf Jahren ausgedienten Satelliten "Radar 3". Japan hatte den Bau von Spionagesatelliten beschlossen, nachdem Nordkorea 1998 eine ballistische Rakete abgefeuert hatte, von der Teile über Japan hinweg geflogen und im Pazifik niedergegangen waren.

05:58 Sohn von mexikanischem Kartellboss aus Gefängnis getürmt

Culiacán - Der Sohn von einem der Anführer des Drogenkartells von Sinaloa ist aus einem Gefängnis in Mexiko geflohen. Juan José Esparragoza Monzón alias "El Negro" sei aus einer Haftanstalt in Culiacán getürmt, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Gegen ihn lag ein Auslieferungsantrag der USA vor. "El Negro" ist der Sohn von Juan José Esparragoza Moreno alias "El Azul". Der ehemalige Polizist führte das Kartell gemeinsam mit dem an die USA ausgelieferten Joaquín "El Chapo" Guzmán und Ismael Zambada Garcia alias "El Mayo".

04:51 Merkel trifft Trump: Das Suchen nach Gemeinsamkeiten

Washington - Ausloten, was möglich ist: Kanzlerin Angela Merkel ist in der Nacht zu ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Die Kanzlerin soll am Nachmittag im Weißen Haus empfangen werden. Es wird ein Gespräch Merkels und Trumps unter vier Augen geben sowie ein Treffen mit Unternehmensvertretern und Auszubildenden. Außerdem planen Präsident und Kanzlerin gegen Abend eine gemeinsame Pressekonferenz. Ungeachtet von Trumps scharfer Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik will die Kanzlerin den Blick nach vorn richten. Ihr Motto: "Miteinander statt übereinander reden."

04:51 Bericht: Pflegereform führt zu Antragsflut bei Krankenkassen

Berlin - Die Anfang des Jahres gestartete Pflegereform hat einem Bericht zufolge zu einer massiven Zunahme der Anträge auf Leistungen der Pflegeversicherung geführt. "Wir hatten im Januar 2017 einen Anstieg der Anträge um ein Drittel im Vorjahresvergleich", sagte der Bundesgeschäftsführer des Medizinischen Dienstes der gesetzlichen Krankenkassen, Peter Pick, der "Augsburger Allgemeinen". Bislang waren den Angaben zufolge Steigerungsraten um fünf Prozent üblich. Rund 2,8 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland wurden zum 1. Januar in ein neues Begutachtungssystem übergeleitet.

04:28 Löw verkündet ersten Länderspielkader 2017 - Podolski letztmals dabei

Frankfurt/Main - Joachim Löw verkündet heute seinen Kader für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr. Letztmals wird Lukas Podolski zum Aufgebot der Weltmeister gehören. Der 31-Jährige wird beim Prestigetest gegen England am kommenden Mittwoch in Dortmund vom DFB verabschiedet. Als mögliche Neulinge im Kader gelten Leipzigs Timo Werner, Niklas Stark von Hertha BSC, Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim und der zuletzt allerdings angeschlagene Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach.