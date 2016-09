Lörrach. Bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Herrenstraße erbeutete der Täter in der Nacht zum Dienstag Zigarren und Bargeld. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür der Gaststätte auf der Südseite des Gebäudes auf. In einem Personalraum wurde ein Behältnis aufgebrochen. Der Täter verschwand unerkannt mit seiner Beute.