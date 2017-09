Lörrach Zu viel Stress für die Tiere?

Lörrach / Stuttgart. Der Zirkus Charles Knie gastiert ab kommender Woche Freitag mit zahlreichen Wildtieren wie Zebras und Kängurus in Lörrach. PETA wirft dem Zirkusunternehmen vor, die Tiere einer „Stresstournee“ auszusetzen.

Bei der aktuellen Tournee verbringe der Zirkus im Schnitt lediglich vier Tage an einem Ort, mit nur einem Tag Pause zwischen den Gastspielen. Die ungewöhnlich hohe Frequenz an Ortswechseln und die damit einhergehenden Standzeiten auf Transportern zeigten, wie rücksichtslos der Zirkusbetrieb mit rund 100 Tieren umgehe, so PETA in einer Mitteilung.

PETA appelliert an Kommunalpolitiker, Zirkusbetriebe mit Wildtieren künftig zumindest auf kommunalen Flächen nicht mehr zuzulassen. Die Tierrechtsorganisation beruft sich hinsichtlich der insgesamt uneinheitlichen Rechtsprechung verschiedener deutscher Gerichte auf ein neues Gutachten aus dem baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum (MLR), wonach kommunale Wildtierverbote auch weiterhin zulässig sind. Über 85 Städte und Gemeinden haben laut PETA ein kommunales Wildtierverbot beschlossen.