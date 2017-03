Lörrach Zuhörerkreis wächst stetig­

Von Gottfried Driesch

Die Erfolgsgeschichte des Oberrheinischen Sinfonieorchesters hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Für die kommende Zeit gibt es große Pläne.

Lörrach. Der Vorsitzende des Vereins, Christian Leccese, zeigte sich bei der Generalversammlung am Mittwoch in den Räumen der Kaltenbach-Stiftung sehr zufrieden.

Rückblick

Seit Stephan Malluschke vor fünf Jahren die musikalische Leitung übernommen hat, konnten die Zuhörerzahlen um rund 50 Prozent gesteigert werden. Dies sei sowohl Ausdruck für die Attraktivität des Orchesters als auch der gespielten Programme. Inzwischen präsentiere das Ensemble nicht nur in Lörrach regelmäßig Konzerte. Auch in Kandern, Wehr und Schopfheim spielte die Formation mit großem Erfolg.

Im Dezember sei aus den Einnahmen des Adventskonzerts an die Weihnachtsaktion unserer Zeitung „Leser helfen Not leidenden Menschen“ eine Spende in Höhe von 1000 Euro überwiesen worden. In diesem Zusammenhang dankte der Vorsitzende allen Orchestermitgliedern für ihren Einsatz.

Die Mitgliederzahl hat leicht abgenommen und beträgt jetzt 80 (Vorjahr 82).

Künstlerische Vorschau

Dirigent Stephan Malluschke schloss sich dem Dank an. Er wisse, dass er viel von den Musikern verlange – mitunter vernehme er zu Beginn einer Probe: „Das Stück ist viel zu schwer für uns.“ Sobald aber die Akteure in die Musik eintauchen, zeige sich, dass jeder Instrumentalist an der Aufgabe wachse und das Ergebnis in jeder Hinsicht vorzeigbar sei.

Bestes Beispiel sei das „Siegfried Idyll“ im vergangenen Adventskonzert gewesen. Dieses wirklich schwere Orchesterwerk sei bei den Aufführungen hervorragend bei den Zuhörern angekommen.

Die Sommerkonzerte am 25. Juni in der Stadthalle Wehr, am 1. Juli in der Sparkasse Lörrach und am 2. Juli in der Evangelischen Stadtkirche Kandern, präsentieren die Sinfonie Nr. 2, B-Dur, KV 137, von Wolfgang Amadeus Mozart. Zwischen den drei Sätzen der Sinfonie erklingen kurze Werke von Arvo Pärt und Charles Ives. Ferner wird das Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 C-Dur von Joseph Haydn zu Gehör kommen. Solistin ist Anne-Sophie Bereuter aus Lörrach.

Ein zusätzlicher Auftritt des Orchesters wird bereits am 25. Mai beim Bassetthornfestival in Kandern stattfinden. Das Adventskonzert im Burghof ist für den 3. Dezember mit Werken von Beethoven, Brahms und Haydn geplant.

Große Pläne gibt es für 2018. Die beiden renommierten Klangkörper Oberrheinisches Sinfonieorchester und Motettenchor Lörrach planen für den Sommer ein gemeinsames Projekt – ausschließlich mit Musik von Ludwig van Beethoven.

Ferner wurde das Orchester von der Stadt Lörrach eingeladen, während des Neujahresempfang am 8. Januar 2018 im Burghof zu spielen.

Finanzen

Wie schon im vergangenen Jahre konnte kein Kassierer gefunden werden. Also wird Christian Leccese das Amt weiterhin kommissarisch verwalten. Die Kasse schloss im vergangenen Jahre mit einem Plus im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ehrungen

Die stellvertretende Vorsitzende Gabriele Staufenbiel würdigte den Konzertmeister Gerhard Indlekofer für neun Jahre und den Dirigenten Stephan Malluschke für fünf Jahre Einsatz für das Orchester.

Ferner erhielten einige Funktionsträger kleine persönliche Aufmerksamkeiten.