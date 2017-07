Lörrach Zukunft der Dorfschule gesichert

Von Peter Ade

Lörrach-Hauingen. Die Zukunft der Astrid-Lindgren-Grundschule (ALG) als Halbtags-Grundschule mit Betreuungsangebot ist gesichert. Das freut den Ortschaftsrat, dem Rektor Michael Winzer am Dienstag in der letzten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause berichtete.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule und der offenen Ganztagsschule bietet der Soziale Arbeitskreis (SAK) im Auftrag der Stadt eine ganztägige Schulkinderbetreuung an. Ziel ist es, Eltern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und Kindern Zeit und Raum für soziales Lernen, Spiel und Begleitung in schulischen Dingen zu geben.

Wahlmöglichkeit für Betreuungszeitmodelle

Kinder und Eltern haben die Möglichkeit, zwischen drei Betreuungszeitmodellen während der Schulwochen zu wählen. Kombinationen sind möglich. Die Schüler können ab 7.30 Uhr in die Schule kommen und gemeinsam frühstücken und spielen, bis der Unterricht beginnt.

Schülern, die nach der fünften Stunde Schulschluss haben, deren Eltern aber noch nicht zu Hause sind, wird von 12.15 bis 13.15 Uhr Uhr Betreuung angeboten. Meist verbringen die Kinder diese Zeit an der frischen Luft.

Bei Bedarf steht nachmittags bis 16.45 Uhr ein breites Betreuungsangebot offen. Um 13.15 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, danach erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben. Anmeldungen fürs nächste Schuljahr seien jetzt schon erforderlich, sagte Winzer.

Ein Betreuungsteam bietet zusätzlich gezielte pädagogische Freizeitangebote an, zum Beispiel aus den Bereichen Kunst und Gestaltung, Musik, Bewegung sowie Natur und Umwelt. Es gibt eine schuleigene Bücherei, Angebote auf dem Schulhof, dem Spielplatz und im schuleigenen Garten.

An der zweizügig geführten ALG unterrichten derzeit 15 Lehrkräfte in Voll- und Teilzeit. Die Kinder werden in acht Klassen und einer Grundschulförderklasse mit zwölf Kindern betreut – eine Größenordnung, die der Rektor „in etwa“ auch für das Schuljahr 2017/18 erwartet.

Das Schulgebäude bietet genug Räumlichkeiten, um den Kindern der modernen Dorfschule eine ansprechende und abwechslungsreiche Lernumgebung zu bieten. Jede Klasse verfügt über ein geräumiges, gut möbliertes Klassenzimmer mit PCs.

Obendrein stehen Fachräume für Musik, Kunst und hauswirtschaftliche Aktivitäten zur Verfügung. Ein „Lernbüro“ rundet das Angebot ebenso ab wie ein kindgerecht ausgestattetes Betreuungszimmer. Schulbibliothek und Leseclub laden zum Schmökern und Verweilen.

Gefördert werden Aktivitäten außerhalb des Unterrichts von dem als gemeinnützig anerkannten Förderverein unter Vorsitz von Christian Haack. Es gibt erlebnispädagogische Projekte. Zuletzt wurde ein Sponsorenlauf organisiert. Der Verein hat derzeit 80 Mitglieder.