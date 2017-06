Lörrach Zustand der Unterführungen mangelhaft

Lörrach (ndg). Als mangelhaft und unzureichend bezeichnete Stadträtin Christiane Cyperrek (SPD) den Zustand der Unterführung zwischen Agentur für Arbeit und Rathaus sowie im Bereich des Hauptbahnhofs im Hauptausschuss am Dienstag. Zudem seien die Unterführungen nicht barrierefrei und der Lift im Bereich des Bahnhofs mehrmals pro Woche defekt. Sobald die Wohnungen auf dem Areal Weberei Conrad gebaut seien, verschärfe sich dieser Zustand, weil dann mehr Menschen die Unterführungen nutzen würden.

Hier muss laut Cyperrek dringend über Verbesserungen nachgedacht werden.

Oberbürgermeister Jörg Lutz erklärte, dass die Stadt bei der Deutschen Bahn bereits aktiv geworden sei. Die Bahn aber bestreite, dass der Lift häufiger nicht funktioniere.

Nicht bezahlen will die Bahn außerdem den barrierefreien Ausbau der Unterführung und sieht allein die Stadt in der Pflicht. „Das sehen wir aber nicht so“, betonte Lutz und kündigte weitere Verhandlungen an.

Bei diesem Punkt werde die trennende Wirkung der Bahnlinie schmerzhaft deutlich, führte Lutz aus und spielte auf Bestrebungen an, die Bahn tiefer zu legen und solche Probleme dadurch aufzuheben.