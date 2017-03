Lörrach Zwei neue Gesichter ganz oben

Nachrichten-Ticker

06:53 Amanda Seyfried und Thomas Sadoski werden Eltern

Los Angeles - Die Schauspieler Amanda Seyfried und Thomas Sadoski sind zum ersten Mal Eltern geworden. Seyfried habe eine Tochter zur Welt gebracht, berichtet das Promi-Magazin "People" unter Berufung auf einen Sprecher der Darstellerin. Erst vor einer Woche hatte Sadoski in der "The Late Late Show With James Corden" bekannt gegeben, dass Seyfried und er heimlich geheiratet hatten.

06:51 Nicht vergessen: Zeitumstellung in der kommenden Nacht

Braunschweig - In der Nacht auf morgen startet die Sommerzeit. Die Uhren werden um 2 Uhr morgens um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde kürzer als sonst. Die Zeitumstellung in heutiger Form wurde in Deutschland 1980 eingeführt, ist allerdings umstritten. Eine Mehrheit der Deutschen würde die Zeitumstellung gern abschaffen. In einer repräsentativen Umfrage von YouGov sprachen sich rund 60 Prozent dafür aus.

05:56 Zschäpe distanziert sich von Befangenheitsanträgen

München - Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat sich von mehreren Befangenheitsanträgen distanziert, die drei ihrer Pflichtverteidiger in der vergangenen Woche für sie stellten. In einem handgeschriebenen Brief an den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl teilte Zschäpe mit, die Ablehnungsgesuche seien "ohne mein Wissen, vorherige Absprache oder meine Zustimmung" gestellt worden. Die Geschäftsstelle des Münchner Oberlandesgerichts verteilte das Schreiben an die Prozessbeteiligten, der dpa liegt eine Kopie vor.

05:46 Vettel im Formel-1-Abschlusstraining von Melbourne vorn

Melbourne - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist im letzten Training der Formel 1 vor dem Auftaktrennen in Australien die schnellste Runde gefahren. Der Hesse verwies Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas mit satten 0,479 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Lewis Hamilton. Wegen eines Unfalls von Neuling Lance Stroll im Williams endete das Abschlusstraining vorzeitig. Der Kanadier blieb aber unverletzt. Pascal Wehrlein muss wegen der Folgen einer Verletzung auf den Grand Prix verzichten.

04:54 FDP-Chef Lindner: Maut-"Schildbürgerstreich" noch stoppen

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat vor negativen Folgen der Pkw-Maut in Grenzregionen gewarnt. Jetzt müssten alle politischen Mittel genutzt werden, um diesen törichten Schildbürgerstreich noch zu stoppen, sagte Lindner der dpa. Der geplante "Maut-Schlagbaum" von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bremse den Austausch mit den Nachbarn aus. Das schadee nicht nur dem europäischen Gedanken, sondern werde zu einer ernsthaften Belastung für die Wirtschaft in der Grenzregion, etwa in NRW und dem Saarland.