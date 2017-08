Lörrach Zwei Personen schwer verletzt

Lörrach-Hauingen. Auf der B 317 an der Einmündung nach Hauingen prallten am Montagnachmittag zwei Autos frontal zusammen. Dabei erlitten zwei Personen schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben übersah ein nach links in Richtung Steinen abbiegender Lkw-Fahrer einen entgegenkommenden Kleinwagen. Dadurch kam es zur Frontalkollision. Notarzt und Rettungsdienst versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand etwa 7000 Euro Schaden. Da Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Feuerwehr an. Infolge des Unfalles kam es zu Verkehrsbehinderungen und Staus.