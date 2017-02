Nach fünf Wochen geht am Sonntag in Bad Säckingen der Grand Salon zu Ende, eine internationale Ausstellung nach dem Vorbild historischer französischer Kunstsalons. Das Abschlusswochenende steht ganz im Zeichen der Finissage und der Preisvergaben, denn die Stadt Bad Säckingen hat Publikumspreise ausgelobt, zwei davon gehen nach Lörrach.

Lörrach/Bad Säckingen (js). Auch der dritte Salon war wieder sehr erfolgreich, bisher wurden 1400 Besucher gezählt. Unter den 74 Teilnehmern der jurierten und kuratierten Schau im Kulturhaus Villa Berberich sind zwölf Künstler aus dem Kreis Lörrach, darunter neun Mitglieder des Vereins Bildende Kunst Lörrach (VBK).

Zwei Lörracher Malerinnen sind unter den Kategorie-Preisträgern, die Sachpreise erhalten: Im Bereich „Stillleben“ ist Marga Golz die Gewinnerin. Ihr Bild „Ouvertüre“ zeigt zwei Vögel und ein Tuch, dessen Muster und Faltenwurf nach Manier alter Meister sehr präzise gemalt sind. Die VBK-Vorsitzende hat schon einmal am Salon teilgenommen und einen Preis erhalten.

Ellen Mosbacher, die seit Donnerstag Arbeiten in der „Galerie in der Sonne“ des Lörracher Fachbereichs Kultur und Tourismus ausstellt, gewann in der Kategorie „Abstrakte Malerei“. In ihrem Siegerbild „Hello from the other side“ durchbricht sie die helle, monochrome Leinwand mit Strukturen und ermöglicht den Blick auf eine dahinter liegende Schicht.

Weitere VBK-Künstler sind Elke Aurich, Thomas Bossert, Insa Hoffmann, Helmut Hruschka, Kathrin Messerschmidt, Heike Stadler und Ulrich Wössner; ferner sind noch Veikko Peter (Lörrach), Petra Heck (Rheinfelden) und Gerhard Hanemann (Ötlingen), der auch Juror ist, vertreten. Bei der Finissage am Sonntag, 16 Uhr, verleiht der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl die Preise. Die Ausstellung ist am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet.