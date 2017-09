Madagaskar Mindestens 19 Tote bei Ausbruch der Pest in Madagaskar

Nachrichten-Ticker

19:17 Kleinkind schießt zwei Dreijährige an

Detroit - Ein Kleinkind hat in einer privaten Betreuungseinrichtung bei Detroit zwei Dreijährige angeschossen. Mindestens eines der Kinder ist in kritischem Zustand. Offensichtlich hat das Kind eine geladene Pistole in die Finger bekommen und versehentlich die Schüsse ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich in einem Privathaus, in dem eine Mutter auch die Kinder von Freunden und anderen Familienmitglieder betreute. Eine Lizenz für eine Kindereinrichtung gibt es für die Adresse nicht.

18:58 Dax hält Kurs auf Rekordhoch

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen guten Lauf fortgesetzt. Händler verwiesen auf die weiterhin bestehenden Hoffnungen auf eine unternehmensfreundliche Steuerreform in den USA. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 12 704,65 Punkten. Der Euro-Kurs erholte sich nach drei verlustreichen Tagen etwas bis auf zuletzt 1,1781 Dollar.

18:56 Mindestens 19 Tote bei Ausbruch der Pest in Madagaskar

Antananarivo - Die Zahl der Toten infolge des jüngsten Pest-Ausbruchs in Madagaskar ist auf 19 gestiegen. Es handele sich um Opfer der Lungen- und der Beulenpest, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Bei 13 Opfern sei die Erkrankung im Labor nachgewiesen worden, sechs weitere seien Verdachtsfälle. Insgesamt seien seit Ende August 104 Menschen erkrankt. Madagaskar weist seit Jahren die meisten Pest-Fälle weltweit auf. Der Erreger wird oft von Ratten übertragen, zumeist in ländlichen Gebieten.

18:48 Erpresser vergiftet Lebensmittel - Bundesweite Drohung

Konstanz - Mit der Vergiftung von Lebensmitteln will ein Unbekannter von deutschen Supermärkten und Drogerien eine zweistellige Millionensumme erpressen. Fünf vergiftete Gläschen Babynahrung wurden in Friedrichshafen am Bodensee gefunden. Die Polizei geht zwar davon aus, alle betroffenen Gläser entdeckt zu haben. Die Drohung umfasst aber nicht nur Babynahrung. Um den Fall zu klären, wurde eine Sonderkommission mit rund 220 Ermittlern gegründet. Eine internationale Fahndung nach dem Erpresser, vor allem in Österreich und der Schweiz, läuft.

18:20 Nordkorea bestreitet US-Präsident Trumps Foltervorwürfe

Pjöngjang - Nordkorea hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, der US-Amerikaner Otto Warmbier sei während seiner monatelangen Haft in Nordkorea gefoltert worden. Der Student sei vor seiner Rückkehr in die USA nicht gefoltert worden, heißt es aus dem Außenministerium in Pjöngjang. Die Umstände, die im Juni zum Tod des Studenten geführt hatten, bleiben laut US-Gerichtsmedizin ungeklärt. Am Dienstag hatten die Eltern zu Fox News gesagt, Nordkorea habe ihren Sohn gefoltert und zerstört. Daraufhin twitterte Trump, dass Warmbier schrecklich gefoltert worden sei.