Mali Erneuter Zwischenfall mit Bundeswehr-Hubschrauber in Mali

Nachrichten-Ticker

15:19 15 Flüchtlinge vor türkischer Schwarzmeerküste ertrunken

Istanbul - Bei einem Schiffsunglück vor der türkischen Schwarzmeerküste sind mindestens 15 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Nach 13 bis 15 weiteren Flüchtigen werde gesucht, teilte die türkische Küstenwache mit. 40 Menschen seien gerettet worden, nachdem der Fischkutter rund 120 Kilometer nördlich des türkischen Küstenorts Kefken sank. Woher die Flüchtlinge stammten und welches Ziel der Fischkutter ansteuern wollte, ist bisher nicht bekannt.

15:15 Erneuter Zwischenfall mit Bundeswehr-Hubschrauber in Mali

Berlin - Rund sieben Wochen nach dem Absturz eines Hubschraubers der Bundeswehr in Mali ist es dort erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem Helikopter gekommen. Während des Abhebens eines NH90-Transporthubschraubers auf dem Flugfeld im deutschen Feldlager fiel in Gao ein Triebwerk aus, wie die "Welt" berichtet. Die Maschine musste notlanden. Soldaten seien bei dem Vorfall am 14. September nicht zu Schaden gekommen, teilte die Bundeswehr mit. Ende Juli waren zwei Soldaten bei einem Hubschrauberabsturz in Mali ums Leben gekommen.

14:52 Türkei nimmt festgenommenen Deutschen in U-Haft

Berlin - Wenige Tage nach seiner Festnahme in der Türkei sitzt nun ein weiterer deutscher Staatsbürger in Untersuchungshaft. Der Betroffene sei am 15. September aus dem Polizeigewahrsam in U-Haft überführt worden, berichtete ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Das Generalkonsulat habe einen dringenden Besuchstermin bei dem Gefangenen beantragt, warte aber noch auf Genehmigung. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau in Polizeigewahrsam genommen worden. Das Ehepaar ist türkischer Abstammung. Die Frau ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

14:46 18-Jähriger wegen Anschlags auf Londoner U-Bahn angeklagt

London - Nach dem Anschlag auf eine Londoner U-Bahn vor einer Woche ist nun ein 18-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Ihm werde unter anderem auch der Einsatz von Sprengstoff vorgeworfen, teilte die Londoner Polizei mit. Der Mann sollte noch am Nachmittag vor Gericht erscheinen. Er war einen Tag nach dem Anschlag in Dover festgenommen worden. Eine selbstgebaute Bombe war am Freitag vergangener Woche in einer voll besetzten U-Bahn nahe der Haltestelle Parsons Green explodiert. Ein Feuerball hatte 30 Menschen verletzt. Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich.

14:10 Gefesselte Elfjährige - Ermittler untersuchen Spuren

Heilbronn - Im Fall eines gefesselt in einem Heilbronner Weinberg entdeckten elfjährigen Mädchens untersucht die Polizei weiter die Hintergründe. "Vier Kollegen arbeiten derzeit daran, Licht ins Dunkel zu bringen", sagte eine Behördensprecherin. Die Polizei nehme den Fall der Elfjährigen sehr ernst. Ein Radfahrer hatte das nach ersten Erkenntnissen unverletzte Mädchen am Mittwochabend entdeckt. Das Kind habe in Gesprächen gesagt, es wisse nicht, wie es in den Weinberg gekommen sei.