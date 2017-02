Nachrichten-Ticker

23:18 Flüchtlinge aus Syrien: OVG in Münster entscheidet über Status

Münster - Das Oberverwaltungsgericht in Münster schaltet sich heute in einen Streit um den Status von Flüchtlingen aus Syrien ein. Weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit syrischen Asylbewerbern nur einen eingeschränkten, sogenannten "subsidiären Schutz" einräumt, klagen bundesweit Zehntausende vor den Verwaltungsgerichten. Der Aufenthalt syrischer Flüchtlinge in Deutschland ist damit nur für ein Jahr gesichert, ein Familiennachzug nicht möglich. In erster Instanz hatte sich der Betroffene erfolgreich gegen die Entscheidungspraxis des BAMF durchgesetzt.

23:02 Britische Opposition: Aus Einladung an Trump spricht Verzweiflung

London - Bei der Debatte über eine Petition, in der gefordert wird, den Besuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump herabzustufen, hat die Opposition im britischen Parlament heftige kritik geübt. Die Einladung sei verfrüht und "furchtbar falsch". Labour-Abgeordnete warfen der konservativen Regierung vor, daraus spreche Verzweiflung. Vor dem Parlament demonstrierten Tausende gegen einen pompösen Empfang. Mehr als 1,8 Millionen Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, in der eine Herabstufung des geplanten Staatsbesuchs gefordert wird. Die Regierung will an der Einladung festhalten.

22:49 Sessellift defekt - Rund 100 Fahrgäste in luftiger Höhe gefangen

Filzmoos - Etwa 100 Wintersportler haben im österreichischen Pongau mehr als eine Stunde lang in einem defekten Sessellift festgesteckt. Nach Angaben der Polizei war die Vierersesselbahn in Filzmoos aus noch ungeklärter Ursache ausgefallen. Schließlich gelang es demnach, den Lift rückwärts in Gang zu bringen und die Fahrgäste zur Talstation der Großbergbahn zu bringen. Die Großbergbahn ist 1200 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 314 Metern.

22:46 Tempo 200: Deutscher Raser in der Schweiz zu Gefängnis verurteilt

Lugano - Mit Tempo 200 ist ein deutscher Raser in der Schweiz unterwegs gewesen. Im Gotthard-Straßentunnel gefährdete er den Verkehr nach Polizeiangaben bei mindestens zehn Überholmanövern. Die Beamten stoppten ihn erst mit einer Straßensperre. Ein Gericht in Lugano verurteilte den 40-jährigen nun in Abwesenheit zu 30 Monaten Haft, 18 davon auf Bewährung. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann habe seine Fahrt nach Como im Tessin im Sommer 2014 schließlich mit dem Taxi fortgesetzt. Dann sei er geflüchtet, ohne den Taxifahrer zu bezahlen.