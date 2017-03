Malsburg-Marzell Akzente im Dorfbild gesetzt

Malsburg-Marzell (kn). Der Heimatverein Marzell setzt weiterhin Akzente im Dorfbild des Ortsteils, seine Mitglieder sind vielseitig tätig. Dies machten die Berichte bei der Hauptversammlung im Vogelbacher „Maien“ wieder einmal deutlich. Neuer zweiter Vorsitzender ist als Nachfolger von Hans-Dieter Kolbe mit Markus Graf ein jüngeres Mitglied.

Rückblick

In letzter Zeit war der Verein vor allem durch die Neugestaltung der dorfbildprägenden Fläche zwischen Stockberghalle und Haus der Blasmusik mit den Skulpturen von Hans Schaller und – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde – durch die Anlage des neuen Dorfbrunnens im Jubiläumsjahr 2015 in den Vordergrund getreten. Doch die Mitglieder leisten mehr: Sie sorgen unter anderem für Sauberkeit beim Aussichtspunkt „Rasina-Hütte“ oder halten mehrere Waldbrunnen rund ums Lipple und auch den Hans-Happle-Brunnen am Weg nach Vogelbach „in Schuss“, ebenso wie den Wasserzulauf zu der vom Verein einst errichteten und mit viel ehrenamtlichem Arbeitsaufwand unterhaltenen Kneipp-Wassertretstelle.

Auch Bürgermeister Gerd Schweinlin lobte in seinem Grußwort die Arbeit des Vereins und bezeichnete ihn als äußerst wichtig für den Ortsteil: So werden rund 30 Ruhebänke unterhalten, Mitglieder sorgten für Blumenschmuck im Ort, pflegten die Anlagen am Ortseingang, was sich gerade im Frühjahr positiv bemerkbar mache.

Die Beschilderung von Wegen rund um den Ortsteil bleibt ein vorrangiges Ziel. In seinem Bericht stellte Vorsitzender Karlheinz Kiefer als besonders gelungene Veranstaltungen eine Weinprobe und den Liechtgang in Kaltenbach dar, großer Beliebtheit erfreut sich der alljährliche Brunnenhock.

Fred Wehrle hatte man bei der Vorstellung der Häuserchronik unterstützt. Grußworte übermittelten Hermann Schwarz für den Musikverein und Fred Wehrle vom Markgräfler Trachtenverein, Pfarrerin Susanne Roßkopf sah gute Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Heimatverein.

Nachdem man sich so eingehend mit dem Heimatort befasst hatte, stieß im Anschluss ein bebilderter Reisebericht von Ehrenmitglied Detlef Stér über eine Tunesien-Reise auf großes Interesse.

Wahlen

Markus Graf wurde als Nachfolger von Hans-Dieter Kolbe, der nicht mehr antrat, zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Im Amt bestätigt wurden Helene Kolbe als Schriftführerin und Thomas Dreher als Beisitzer. Neue Beisitzer sind Hans Wagner und Hans Schaller. Als Mitglieder des erweiterten Vorstands wurden Renate Schaller, Erika Kiefer, Erika Lindemer und Christopher Schönfelder bestätig, Rolf-Dieter Kanmacher ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, neuer Kassenprüfer (für Rolf Dreher) ist Hermann Schwarz.

Mitglieder: 114

Termine: Dorfflohmarkt am 25. Mai, Brunnenhock am 12. August, Nachtwanderung am 8. September, Tagesausflug am 23. September.

Kontakt: Vorsitzender Karlheinz Kiefer, Marzell, Im Ecken 5, Tel. 07626/214.