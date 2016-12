Malsburg-Marzell (kn). Der bekannte und früh verstorbene Mundartdichter Manfred Marquart (Lörrach) war in den 1950er-Jahren einige Zeit als Lehrer an der damaligen Volksschule in Marzell tätig. Während dieser Zeit verfasste er für seine Schüler das „Marzeller Krippenspiel“ in alemannischer Mundart. „Uraufgeführt“ wurde das Spiel am 24. Dezember 1954 in der Marzeller Martinskirche.

Wolfram Mayer, Pfarrer in Marzell bis 1964, hat es 1985 an Rolf-Dieter Kanmacher, Lehrer und später Schulleiter in der Gemeinde, weitergegeben, der über lange Jahre die Krippenspiel-Tradition im Ortsteil aufrechterhielt.

Nun erlebt das Spiel dieses Jahr am 24. Dezember, 16 Uhr, im Gottesdienst mit Lehrvikarin Juliane Rupp in der Vogelbacher Kirche eine „Wiederaufführung“. Das Spiel orientiert sich an der aus der Bibel bekannten Weihnachtsgeschichte, eine besonders wichtige Rolle spielen darin die Hirten. Mitwirkende sind Katja Kreiter, Nicola Edwards und Yvonne Strohmeier. Im Gottesdienst wird auch die junge Sängerin Emma Zwemke aus Vogelbach zu hören sein.

An Heiligabend gibt es noch weitere Gottesdienste: Der Mini-Gottesdienst ab 15 Uhr in Vogelbach zum Thema „Das Lamm Lukas“ erzählt von der allerersten Weihnacht“: Eingeladen sind Kinder vom Krabbel- bis zum Grundschulalter zusammen mit Eltern und Großeltern.

Für 17.30 Uhr wird zur Christvesper mit Pfarrerin Susanne Roßkopf in Sitzenkirch eingeladen, ab 21 Uhr gestalten Gaby Renk und Team die Andacht „Stille Nacht“ im Gemeindehaus in Malsburg, die Christmette mit Pfarrerin Roßkopf ab 22 Uhr mit dem Weihnachtsevangelium auf Alemannisch, nacherzählt von Rudolf Ludäscher in der Martinskirche Marzell, beschließt den Heiligabend.