Malsburg-Marzell Containerlösung beschlossen

Malsburg-Marzell (kn). Nach einer im Frühjahr durchgeführten aktuellen Erhebung steigt der Platzbedarf im kirchlichen Kindergarten Schwalbennest in Marzell im Laufe des nächsten Kindergartenjahrs auf etwa 70 Betreuungsplätze. Dies auch deshalb, weil Kinder unter drei Jahren doppelt zählen. Auch die Schulkinderbetreuung wurde mit eingerechnet.

Diese Entwicklung macht die Einrichtung einer weiteren Gruppe und die Einstellung von zusätzlich benötigten Fachkräften erforderlich. Die Unterbringung der Gruppe ist in einem Container vorgesehen, der im Eingangsbereich des Kindergartens Platz finden soll. Der Gemeinderat billigte nun einstimmig die von Albert Gothe – er ist seit kurzem auch Mitglied im Gemeinderat – vorgestellte und mit der Fachberatung abgesprochene Planung für die „temporäre Erweiterung“.

Mit Blick auf die Platzierung des Containers erläuterte der Planer, man habe auf die vorgeschriebenen Abstände zu privaten Nachbargrundstücken Rücksicht nehmen können. Es bleibe auch Platz für den problemlosen Durchgang zum Hauptgebäude.

Gruppenraum entsteht

Neben dem Gruppenraum mit Platz für eine Gruppe mit bis zu 18 Kindern finden auch zwei kindgerechte WCs und eine Garderobe im Container Platz, der von der Firma Würzburger angemietet werden soll. Bedauerlich, aber unvermeidlich ist mit der Containeranlage eine Einschränkung der bisherigen Spielmöglichkeiten auf dem Vorplatz verbunden. Der benachbarte Sand-Wasser-Spielplatz bleibt aber erhalten, ebenso der Zugang zu einer Garage, in der Spielgeräte untergebracht sind.

Der Container, in dem eine Gruppe mit Kindern, die alle älter als drei Jahre sind, Platz finden soll, wird durch einen überdachten An- oder Überbau mit dem bestehenden Gebäude verbunden. So sei ein Austausch zwischen den Gruppen möglich und die Kinder könnten an verschiedenen Angeboten teilnehmen.

Die laufenden Mietkosten wurden vom Bürgermeister Gerd Schweinlin mit rund 7000 Euro im Jahr beziffert, dazu kämen Kosten für die Ersteinrichtung. Mit dem höheren Betreuungsbedarf rechnet man über einen Zeitraum von etwa drei Jahren. Mit Blick auf die Geburtenzahlen sei zu erkennen, dass sich der aktuell hohe Platzbedarf in den kommenden Jahren wieder verringere. Man habe nach einer schnellen Lösung suchen müssen, so der Bürgermeister. Wenn sich der Platzbedarf auf dem erhöhten Niveau stabilisiere, könne längerfristig immer noch eine Dauerlösung, etwa ein Anbau, ins Auge gefasst werden.