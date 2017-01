Langeweile sollte keine aufkommen: Wiederum reich an Veranstaltungen ist das Jahr 2017 in der Berggemeinde Malsburg-Marzell, wie ein Blick auf den Veranstaltungskalender deutlich macht.

Malsburg-Marzell (kn). Zumeist bleibt es beim traditionellen Jahresprogramm der Vereine, neue Impulse im Vereinsleben gibt es eher weniger. Wie immer wird das Jahresprogramm am heutigen Samstag mit der Jahresfeier der Sportfreunde Marzell eröffnet. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stockberghalle. Auf dem Programm stehen unter anderem die „Wälderhitparade“ und das Mundartstück „Mit Tourischte isch alles anderscht“. Auch Ehrungen und eine Verlosung soll es geben. Am Sonntag, 8. Januar, wird das Programm am Nachmittag wiederholt.

Bis in den April hinein finden zahlreiche Jahreshauptversammlungen der Vereine statt. Am 18. Februar lädt der Heimatverein zu einem „Liechtgang“ nach Kaltenbach („Krone“) ein. Vom 23. bis zum 25. Februar feiert man unter der Regie der Grabedierer Marzell in der Gemeinde Fasnacht und am 4. März wird mit den Scheibenfeuern in allen Ortsteilen heimatliches Brauchtum gepflegt.

Natürlich will der Skiclub mit seinem Dorfskitag (5. Februar) und dem Gleichen-Skilanglauf (12. Februar) bei entsprechender Schneelage den Wintersportfreunden ein sportliches Angebot unterbreiten. Für den 25. März haben der Musikverein und für den 27. Mai der Männerchor die jeweiligen Jahreskonzerte in der Stockberghalle terminiert. Die Kirchengemeinde feiert am 14. Mai Konfirmation, am 28. Mai soll das Geißenfest, auch dieses Jahr wieder bei der Edenbachhalle, steigen. Zuvor am 1. Mai stehen der Feuerwehrhock am Lindenbückle in Vogelbach und am 25. Mai ein Flohmarkt des Heimatvereins und ein Vatertagshock des Musikvereins auf dem Programm.

Der Sommermonat Juli ist besonders reich an Veranstaltungen. Der Imkerverein lädt am 2. Juli wieder zu einem Tag der Imkerei ein, ein Grümpelturnier richten die Sportfreunde am 1. Juli aus. Für den 9. Juli ist das Sommerfest des Kindergartens terminiert, am 15. Juli steigt das Platzkonzert des Männerchors in Vogelbach. Auf einen Tag konzentriert ist wieder das Sommerfest des Musikvereins am 23. Juli, die Beach-Party der Feuerwehr in Kaltenbach steigt am 29. Juli.

Sehr beliebte Veranstaltungen sind das Bulldogtreffen der Sportfreunde auf dem Lipple (5. August) und der Brunnenhock des Heimatvereins am 12. August. Weiter geht es dann erst im Oktober mit dem Erntedankfest der Kirchengemeinde am 1. des Monats. Ein sportlicher Höhepunkt mit Tradition im Herbst soll am 7. Oktober der der Fackellauf des Skiclubs auf dem Lipple werden.

Auf den 5. November lädt die Gemeinde zum Bürgerempfang ein. Wie seit Jahren geht es im Dezember neben dem Adventsmarkt im Ecken am 9. Dezember mit den Krippenspielen und kirchlichen Feiern eher besinnlich zu.

Die Veranstaltungen in der Gmeistube werden jeweils kurzfristiger angesetzt und im Amtsblatt veröffentlicht.