Nachrichten-Ticker

23:23 Oliver Stone von Cinema for Peace geehrt

Berlin - Der dreifache Oscar-Preisträger Oliver Stone ist für seinen Film "Snowden" mit dem Gerechtigkeitspreis der Cinema for Peace Stiftung in Berlin auszeichnet worden. Bei der Preisverleihung im Reichstagsgebäude warnte der amerikanische Filmemacher erneut scharf vor der Überwachung durch den US-Auslandsgeheimdienst NSA. Alle Länder, auch Verbündete wie Japan, Deutschland und Mexiko, seien betroffen. In dem Spielfilm "Snowden" hatte der Regisseur die Geschichte des prominenten amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden erzählt, der 2013 die NSA-Affäre ins Rollen gebracht hatte.

23:20 Weitere Rekorde der Wall Street dank Wirtschaftsoptimismus

New York - Die Aussicht auf Geldgeschenke in Form niedrigerer Steuern treibt die Wall Street auf immer neue Höhen. Der Dow Jones Industrial stieg auf eine Bestmarke bei 20 441 Punkten. Der zuvor im Zuge einer allgemeinen Dollar-Stärke unter Druck geratene Eurokurs pendelte um die Marke von 1,06 Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0598 Dollar.

23:00 Anti-Terror-Einsatz: Mindestens eine Person in Gewahrsam

Chemnitz - Bei einem Anti-Terroreinsatz in Chemnitz ist mindestens eine verdächtige Person in Gewahrsam genommen worden. Wie die dpa weiter aus Sicherheitskreisen erfuhr, durchsuchten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes Sachsen am frühen Abend mehrere Wohnungen. Dabei seien sie von Kräften der Polizeidirektion Chemnitz unterstützt worden. Um wen es sich bei der oder den in Gewahrsam genommenen Personen handelte und ob sie nach wie vor festgehalten werden, ist nicht bekannt. Die Federführung liegt beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe.

22:17 Zweitligist Hannover wieder Tabellenzweiter

Hannover - Hannover 96 ist zurück auf Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga. Der Erstliga-Absteiger verhinderte durch einen 2:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum die dritte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander. Damit schoben sich die Niedersachsen in der Tabelle wieder am Erzrivalen Eintracht Braunschweig vorbei und liegen nun drei Punkte hinter Spitzenreiter VfB Stuttgart.

21:49 Trump und Trudeau demonstrieren Nähe und Einigkeit

Washington - US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Justin Trudeau haben ein überraschend harmonisches Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Zielen abgelegt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen etwa in der Einwanderungspolitik demonstrierten beide im Weißen Haus ihre Verbundenheit. "In gefährlichen Zeiten wie diesen ist es wichtiger als jemals zuvor, unsere Allianz zu stärken", sagte Trump. Trudeau sagte, beide Länder seien in so vielerlei Hinsicht aufeinander angewiesen.