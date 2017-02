Malsburg/Sitzenkirch (kn). Beim Gottesdienst am Fasnachtssonntag mit der gereimten alemannischen Narrenpredigt von Pfarrerin Susanne Roßkopf waren die Bänke in der Hilariuskirche in Sitzenkirch gut gefüllt. Viele Besucher kamen verkleidet.

„Pfarrerin und Fasnacht – passt das zusammen?“ Diese Frage stellte Pfarrerin Susanne Roßkopf. Und beantwortete sie mit einem eindeutigen „Ja“. Alles hat seine Zeit“, so steht es im Buch Prediger, und die fasnächtliche Zeit ist eben die des Ausgelassenseins und Feierns vor der anschließenden Passionszeit. Aus fröhlichen Tagen könne es gelingen, Kraft zu schöpfen für schwerere Zeiten, so die Pfarrerin.

Und so war am Sonntagvormittag in der von Kirchengemeinderat Heiko Eichin mit bunten Girlanden und Luftballons geschmückten Kirche vieles anders als sonst üblich. Hästräger der örtlichen Zünfte und Cliquen und närrisch Kostümierte füllten die Sitzbänke, und die Pfarrerin trug anstelle des „Beffchens“ eine farbige Fliege.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde neben dem Kirchenkaffee ein Gläschen Sekt kredenzt. Und auch musikalisch erhielt der Gottesdienst eine besondere Note: Die Weiler Bläsergruppe Tirasimu unter der Leitung von Christian Leitherer begleitete und bereicherte den Gottesdienst. In den Gottesdienst eingebunden waren außerdem Mitglieder der Malsburger „Wälderchnorzi“ und der „Marder“ mit Lesungen und Fürbitten.

Mit Spannung erwartet wurde wie schon im Vorjahr in Marzell die alemannische Narrenpredigt in gereimter Form von Pfarrerin Roßkopf. Wie man es von einer Narrenpredigt erwartet, wurde dem Zuhörer in humorvoller Form ein Spiegel vorgehalten.

Die Predigt war dem großen Thema „Barmherzigkeit“ gewidmet. Rücksichtslosigkeit und Egoismus stellte die Pfarrerin die Barmherzigkeit entgegen: „Mehr mit em Herz denke“ lautete ihr Appell, sie ermunterte zu Solidarität („teile statt raffe“).