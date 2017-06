Malsburg-Marzell Fußballer sind künftig unter dem Dach der SG vereint

Malsburg-Marzell (kn). Um die Zukunft des Fußballsports im oberen Kandertal und um generelle Weichenstellungen ging es am Wochenende gleich bei mehreren Hauptversammlungen der bisherigen Fußballvereine SV Malsburg und der Sportfreunde Marzell. Mit der Zustimmung zur Satzung der neuen Spielgemeinschaft (SG) Malsburg-Marzell am Samstag erfolgte die wohl entscheidende Weichenstellung. Schon am Freitag hatten die Mitglieder der Sportfreunde der Umwandlung des Vereins in einen Förderverein zugestimmt (wir berichten noch).

Sportgeschehen

Künftig wird sich nun das fußballsportliche Geschehen nach Fertigstellung stark auf den neuen Kunstrasenplatz in Malsburg konzentrieren, wobei vor allem auch im Blick auf Zuschüsse aus dem Sportfördertopf der Marzeller Platz noch nicht ganz außen vor bleiben soll. Bürgermeister Gerd Schweinlin freute sich über die gute Zusammenarbeit und den mutigen Schritt der beiden Vereine.

Rückblick

Sowohl der Bericht von Schriftführer Michael Zierold wie auch der Kassenbericht von Andreas Moos waren Belege für eine bestens funktionierende Sportgemeinschaft. Der Kassierer konnte dies auch mit durchaus zufriedenstellenden Zahlen unterstreichen. So seien für den Bau des Kunstrasenplatzes bereits 22 000 Euro an Spenden, als gut die Hälfte der anvisierten Spendensumme von 40 000 Euro eingegangen. Besonders erwähnt wurde Förderer Manfred Schmidt, der die Hälfte seiner 2000 Euro-Spende an örtliche Vereine den Fußballern zugedacht hatte.

Satzungsänderung

Zur Satzungsänderung und Gründung der neuen Sportgemeinschaft informierte die Mitglieder Daniel Schweinlin. Nach intensiver Vorbereitung durch die Verantwortlichen beider Vereine habe man mit der Sportgemeinschaft das richtige Modell für die gesicherte Entwicklung des „Fußballs auf dem Wälder“ gefunden. Diese These unterstützten dann auch die Mitglieder durch ihre einstimmige Billigung der neuen Satzung.

Kunstrasenplatz

Vorsitzender Uli Wetzel informierte über den Bau des Kunstrasenplatzes: Bereits Anfang Juli sei die Eigenarbeit der Mitglieder gefordert. Wetzel freute sich über die Bereitschaft vieler Mitglieder, selbst mitzuarbeiten.

Wahlen

Wiedergewählt wurden der zweite Vorsitzende Dieter Längin, Schriftführer Michael Zierold, Kassierer Andreas Moos, Jugendleiter Harald Oßwald, Spielausschussvorsitzender Hanspeter Oßwald und die Beisitzer Wolfgang Rank und Wilfried Neubert. Neuer Kassenprüfer ist Frank Beck.

Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern – verbunden mit Verleihung der goldenen Ehrennadel – wurden Roland Meier, Manfred Wetzel und Bernhard Krüger ernannt.

Mitglieder: 221

Termine: 1. Juli Clubhausparty, 5. August Bulldogtreffen Lipple, 9. bis 11. September Budenfest

Kontakt: Vorsitzender Ulrich Wetzel, Vogelbach 2