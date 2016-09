Malsburg-Marzell (kn). Ein offizielles Ferienprogramm wurde dieses Jahr in der Berggemeinde nicht mehr organisiert, da die Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen waren. Doch traditionell – und dies seit mehr als 30 Jahren und somit schon lange vor Einführung des Ferienprogramms – hatte der Heimatverein zum Ferienabschluss zu einer abendlichen Wanderung eingeladen.

Früher führte diese noch auf den Hochblauen, doch seit einigen Jahren begnügt man sich mit einer kürzeren Wanderung zum Aussichtspunkt Rasinahütte hoch über dem Dorf. Dies vor allem, weil der steile Anstieg zum Aussichtspunkt Hochblauen und der Rückweg in der Dunkelheit von Familien mit kleineren Kindern nur schwer zu bewältigen war.

Auch in diesem Jahr freute sich „Wanderführer“ Christopher Schönfelder wieder über eine stattliche Zahl von Mitmarschieren, allerdings waren es doch weniger als in den Vorjahren und leider auch weniger Kinder. In einer guten Dreiviertelstunde führte Christopher die Wanderlustigen über den Buck, vorbei an der Kneipp-Wassertretstelle und durch den Klinikbereich in der Dämmerung zur Rasinahütte. (Der Geheime Oberregierungsrat Rasina – Direktor der Versicherungsanstalt Baden – war um das Jahr 1900 maßgeblich an der Einrichtung der heutigen Reha- und früheren Lungenkliniken im oberen Kandertal beteiligt.) Bei der Hütte standen schon Mitglieder des Heimatvereins bereit, um die Wanderer zu bewirten.

Auch über den kürzeren Weg – über den Wohnbereich Hürrne – hatten einige den Treffpunkt angesteuert. Dank der traditionellen Zuwendung der Gemeinde gab es für die Kinder nach der Wanderung eine wohlverdiente Stärkung gratis. Alle Wanderer saßen an einem schönen Spätsommerabend bei der Hütte in gemütlicher Runde zusammen und genossen die herrliche Aussicht ins Tal.

Hinweis: Nächste Veranstaltung des Heimatvereins ist am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr der Herbsthock mit Flohmarkt auf dem Wälder.