Malsburg-Marzell Gebühren maßvoll erhöht

Der Gemeinderat hat eine Erhöhung der Kindergartengebühren vom kommenden Kindergartenjahr an genehmigt und brachte auch die Containerlösung für die Unterbringung einer weiteren Gruppe auf den Weg.

Von Rolf-Dieter Kanmacher

Malsburg-Marzell. 80 Prozent der steigenden Kosten für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens trägt die politische Gemeinde. Bürgermeister Gerd Schweinlin untermauerte die Kostenentwicklung mit Zahlen: Hatte der Gemeindezuschuss im Jahr 2013 noch bei 90 000 Euro gelegen, so sei er im Jahr 2016 auf 176 000 Euro gestiegen. 327 Euro pro Kind steuere man im Monat zu, so der Bürgermeister. Allerdings sei in den vergangenen Jahren auch das „Angebot“ besonders im Blick auf die Ganztagsbetreuung stark verbessert worden, was wesentlich zur Kostenentwicklung beigetragen habe.

Mit diesem verbesserten Angebot einhergegangen sei auch ein Anstieg der Personalkosten. Man müsse den gestiegenen Anforderungen Rechnung tragen, der Kindergarten müsse für junge Familien attraktiv bleiben, betonte Schweinlin. Dass man bisher keine Schwierigkeiten hatte, geeignetes Personal für die Einrichtung zu finden, führte Schweinlin wesentlich auf „die Qualität und ein gutes Betriebsklima“ zurück.

Nach vorangegangen Beratungen und zustimmenden Beschlüssen im evangelischen Kirchengemeinderat Am Blauen und im Kuratorium des Kindergartens, hier wirken neben Kirchen- und politischer Gemeinde auch Elternvertreter beratend mit, fand die als „maßvoll“ beurteilte Gebührenanpassung (siehe gesonderten Text) auch die einhellige Billigung im Gemeinderat. Die Gebührensätze seien mit denen in anderen Gemeinden schwer zu vergleichen, erläuterten Schweinlin und Ratsmitglied Kerstin Trefzer, sie ist auch Mitglied im Kindergartenkuratorium, auf Nachfrage. Zu unterschiedlich seien Strukturen und Angebote, so beispielsweise im Blick auf die Öffnungs- und Ferienzeiten.