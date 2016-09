Malsburg-Marzell (kn). Vor 2018 tut sich wohl nichts mit dem Internet-Anschluss über Glasfaserkabel: In der Berggemeinde setzt man also weiterhin auf Internet über Funk. Eines der beim Besuch von Landrätin Marion Dammann in der Berggemeinde angesprochenen Themen war auch die Frage der Breitbandversorgung. Die Landrätin teilte nun nach Überprüfung der Gegebenheiten der Gemeinde schriftlich mit, dass Malsburg-Marzell von der geplanten „Backbone-Verbindung“ des Kreises aufgrund der topografischen Lage eher spät erreicht werde. Mit dem Beginn der Baumaßnahme auf Gemarkung der Gemeinde werde im Jahr 2018 gerechnet. Derzeit liefen Baumaßnahmen auf den Zuleitungen zum Gemeindegebiet unter anderem im Kleinen Wiesental. So wird man im Oberen Kandertal wohl auf weitere Sicht auf eine Internet-Versorgung über Richtfunk angewiesen sein. Bekanntlich hatte bereits im Jahr 2009 die jetzt in Kandern beheimatete Firma COS-on-Air mit ihrem Richt-Funknetz die lange Zeit schmerzlich beklagte Lücke in der Internet–Versorgung im Oberen Kandertal geschlossen. Erste Initiativen waren damals vom SPD-Ortsverein ausgegangen. Dank auch eines Landeszuschusses und mit finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde war es damals gelungen, über eine Funkverbindung, wie es die Gemeinde gefordert hatte, alle interessierten Bewohner, auch wenn sie abseits der Ortszentren wohnten, zu einem für alle verkraftbaren Anschlusspreis mit einem Internet-Anschluss zu versorgen. War man vor sieben Jahren noch von einer Bandbreite von 2000 Kilobytes ausgegangen, hat die Betreiberfirma vor kurzer Zeit allen Anschlussnehmern nun eine Erweiterung der Bandbreite auf bis zu 10 000 Kilobytes angeboten, damit die im Laufe der Zeit gestiegenen Ansprüche an die Leistungsfähigkeit des Netzes besser befriedigt werden können. Während man im Oberen Kandertal auch nach Aussage von COS-on-Air von einer längerfristig weiterhin gesicherten Versorgung ausgehen kann, wurde bekannt, dass wohl als eine Auswirkung des geplanten Backbone-Netzes vielen Nutzern im benachbarten Kleinen Wiesental – so in der Stockmatt jenseits der Lipple-Passhöhe – von der dortigen Schönauer Betreiberfirma der Richtfunk-Anschluss gekündigt wurde und man nun schnell nach Übergangslösungen suchen muss.